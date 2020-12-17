食品所攜手漢典食品推廣調理食品智慧烹調機

產品復熱程序標準化，質感升級拓展新商機

漢典冷凍調理食品有限公司與財團法人食品工業發展研究所(以下簡稱食品所)今(17)日在台北世貿國際食品展共同舉辦「調理食品復熱智慧烹調設備暨產品復熱程序標準化技術發表會」，展示漢典公司與食品所技術合作之調理食品復熱品質標準化技術。現場由食品所實物操作智慧烹調機，應用微波、熱風、紅外線等複合能源，使油炸類與煎烤類冷凍/冷藏調理食品復熱後回復酥脆口感，另漢典公司發表如何運用智慧烹調機於後疫情時代跨入新營運模式以拓展商機。

食品所所長廖啟成於發表會致詞。圖/傅秉祥

近年來因城鄉便利超商和超市普及且家庭中必備微波爐，冷凍/冷藏調理食品因方便性成為消費新寵兒。食品所廖啓成所長指出，據食品所ITIS計畫調查分析，台灣2019年調理食品產值達830億元，但其中煎、炸、燒烤等點心類調理食品消費者在超商或家中以微波爐復熱後，並無法重回現做酥脆口感，是該類產品發展亟待克服的痛點，也是食品所執行經濟部技術處科技專案計畫亟思突破的技術瓶頸。

現場由食品所實物操作智慧烹調機，應用微波、熱風、紅外線等複合能源，使油炸類與煎烤類冷凍/冷藏調理食品復熱後回復酥脆口感 。圖/傅秉祥

食品所計畫主持人楊炳輝主任說明，為解決此一問題，研發團隊設計整合微波、紅外線、熱風等加熱模組，研發一智慧型複合能源加熱設備，結合商品條碼辨識裝置並內建食品複合能源加熱程序與參數資料庫，將個別冷凍/冷藏調理食品復熱程序標準化。將來消費者只要在烹調機掃描調理食品包裝上條碼，按鍵即可自動啟動客製化復熱程序，回復食品原始設計之口感，同時免除消費者過去操作復熱程序時往往過度加熱或加熱不足之困擾。

發表會現場展出系列商品應用實務。圖/傅秉祥

漢典食品公司鍾紀銘總經理指出，該公司除了運用本身在冷凍調理食品生產製造優勢外，本次與食品所合作結合自動販賣機，將智慧烹調機之使用場域率先應用於醫療院所、商辦大樓、學校宿舍、照護機構等，未來更將延伸至無人商店、貿易展場等，鍾總經理表示透過智慧科技節省人力、降低營運成本，推動智慧烹調系統產業應用並發展跨域示範解決方案，優化食品及週邊產業鏈，藉此跨入智慧零售之測試平台，帶動新型態營運模式發展。鍾總經理表示，本次與食品所合作預計於年底開始在國內建置場域進行試營運，應用台灣世界級的食品加工技術和電子資通訊研發實力，後續將在台灣「練兵」的經驗分享複製到歐洲建立商業模式，延伸推動海外據點發展多元通路。