「航」向未來！朝陽科技大學飛航圓夢基地啟用暨飛行與民航人員技術系揭牌

1903年12月17日萊特兄弟完成人類首次成功的動力飛行，朝陽科大首創飛行與民航人員技術系，並且選在117年後的12月17日，盛大舉行飛航圓夢基地啟用暨飛行與民航人員技術系的揭牌儀式，深具意義。為培育國際飛航菁英，朝陽科技大學繼成立航空機械系後，今年再獲教育部核准設立飛行與民航人員技術系，成為除空軍官校外，全台唯一可培訓專業飛行人員之大學，備受各界矚目。

與會貴賓合影。

揭牌儀式包括民航局標準組組長喻宜式、華航副總經理周志賢、長榮空服本部協理許平、飛特立航空總經理呂永南、德安航空總經理郭卜瑞、GE AVIATION大中華地區經理鄭鈞元等多位航空界重量級貴賓均到場參與盛會，共同期許未來朝陽飛航系能夠蓬勃發展，為國內航空業培養更多具飛行或飛行衍生技術的專業人才。

朝陽科大校長鄭道明強調，為配合航太產業趨勢發展，朝陽科大致力國際化不遺餘力，不但進榜英國泰晤士高等教育連續4年蟬聯全球最佳大學1000+，更接連於多項國際化權威排名上表現傑出，包括榮登世界大學影響力排名301-400、亞太地區最佳大學排名300+、全球最佳年輕大學排名400+、亞洲地區最佳大學排名400+、全球新興經濟體大學排名401-500、全球電腦科學領域排名601-800、全球工程領域排名801-1000，展現卓越的學術研究及社會影響力，更在臺灣進榜之技職校院中，居於領先地位。目前朝陽科大除了航機系及新設的飛航系之外，航空運務系也在積極籌設中，未來將以航空業之航務、機務、運務的三大主軸，打造航空學院新願景，讓學子邁向國際認可的飛航專業。

朝陽科大航空學院籌備處主任江支弘表示，學校為了打造航空學院，已斥資新台幣5億元進行軟硬體的建設工作，航空大樓預計明年落成啟用，目前朝陽科大飛機操作實作機庫及操作區，佔地約250坪，擁有UH-1H直升機、SVH-4訓練用直升機、Cessna-172定翼機兩架，可供學生訓練飛行設備操作 另有兩架全動六軸模擬飛行訓練器，並建置747-400及777- 300ER基礎儀表模擬訓練儀等，提供學子飛航操作練習設備十分完整。同時朝陽科大也和長榮航空飛行學院、澳洲Airways Aviation及南伊利諾州大學簽訂訓練合作項目，亦與長榮航空、威翔航空、漢翔航空、亞洲航空、華信航空簽訂合作備忘錄，未來將與更多航太相關產業及研究機構建立夥伴關係，共同培育接軌國際之民航專業人才。

朝陽科大飛機操作實作機庫及操作區，提供學子飛航操作練習設備十分完整。

朝陽科大飛行與民航人員技術系籌備主任盧衍良表示，有別於目前國內大專院校航空相關系所多屬工程、材料及航運管理類型，朝陽科大飛行與民航人員技術系結合產業所需實務專業，以飛行技術專業作為主軸，新生從大一開始即高度與職場所需連結，培養學生具備航空職場專業，在共同核心課程修畢後，大三將依學生志願做分組，為畢業後就業所需專業知識作準備，大四則將安排學生至線上實務實習，有意投入飛行工作的學生，將可參與長榮航空飛行訓練學程，學校亦會全程嚴謹輔導學生職涯規劃。由於朝陽飛航系兼具理工與管理兩個領域專業，未來畢業生可投入民航法之法定航空人員工作，如航空器駕駛員、簽派員、航空器維修工程師、飛航管制員等，亦可投入其他衍生專業工作如機場航務員、裝載工程師、飛行性能分析工程師、飛行安全管理人員、模擬機工程師與機場航務員等，前景看好。