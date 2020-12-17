一解哈日思愁 日本青森縣長連線推廣「青森PG」

受限於疫情影響，民眾無法自由出入國門，為一解「哈日」思愁，青森縣政府與台灣ABC烹飪教室合作，日前特別在台舉辦「青森PG巡禮～美的祭典～」活動，青森縣大家長三村申吾知事更透過視訊方式和與會民眾進行即時線上抽獎互動，同時介紹青森在地特產；此外，活動另邀請國際小姐台灣代表邱怡澍Joyce帶著民眾一同手作美食、體驗19項青森縣主推的蛋白聚醣「青森PG」食品、保健食品及美容保養品等，讓當天參與活動的49位會員直呼「宛如置身青森縣的fu！」

青森縣政府與台灣ABC烹飪教室合作，舉辦「青森PG巡禮～美的祭典～」活動。圖／郭靜芝

提到日本青森縣，大眾第一個想到的就是蘋果，青森除了是日本農業大縣外，愛美人士到日本必敗的特殊造型面膜，也是經典手信之一。不僅因為它有可愛的蘋果圖案或是當地文化特色圖樣，最重要的是這些面膜裡面也都含有青森特產的「青森PG」。

三村申吾知事透過即時連線介紹指，所謂的PG指的是蛋白聚醣（ProteoGlycan），早在1990年，青森縣產業技術中心發現鮭魚鼻軟骨組織內含有高濃度的蛋白聚醣，遂與青森縣企業攜手進行產學合作，進而成立「社團法人青森PG推廣協議會」，並對符合PG含量標準的商品核發「青森PG品牌認證標誌」。

青森縣大家長三村申吾知事透過視訊方式和與會民眾進行即時線上抽獎互動，同時介紹青森在地特產。圖／業者提供

三村申吾知事說，今年因為疫情關係無法親自來台推廣青森特產，深表遺憾，但仍盼透過此次活動讓台灣民眾對青森PG有更進一步的了解，無論是各位現場手作的青汁餅乾、手球壽司、還是飲用的紅紫蘇清涼飲料水、試用的保養品、面膜等，這些日常生活食用品都是青森PG認證的商品。

據統計，目前在日本共計有179項商品符合青森PG品牌認證標誌規格，其商品品項涵蓋保養品、飲品、保健品等消費性商品，自2010年截至目前為止，青森PG商品總營業額已達270億日幣，青森PG的原材料本身在2017年獲美國Natural Products EXPO West最佳新原料獎的肯定。為使台灣消費者在國內也能方便購得青森PG商品，日本青森縣PG協會特別在蝦皮電商平台開設【青森の美】Aomori Beauty Shop賣場，其他更多有關青森PG最新資訊也可至官方粉絲團「青森 PG」了解。