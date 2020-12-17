東元參加2020 台北國際食品展

變頻商用冰箱、養殖業高效馬達 食品業最佳夥伴

「2020 台北國際食品展」12月17日盛大登場，東元電機協同集團餐飲品牌盛大展出。呼應參展主軸「食在東元，實在安心」，東元電機為農漁產養殖業者特別推薦專屬之IE3高效節能九溝馬達，和高防護機種變頻器，提供最優質的生產動力。而國產唯一的變頻商用冰箱，東元自推出以來廣受餐飲業者好評，也成為今年食品展的焦點之一。

可協助傳統養殖漁場升級為自動化、智慧化的養殖場。圖/業者提供

變頻商用冰箱-餐飲業節能好幫手

東元電機董事長邱純枝表示，東元重視永續經營理念，落實節能、減排、智能、自動的企業願景，東元所生產的節能和智慧化產品，不僅應用在工業類場域，也可以應用在農漁養殖業和餐飲業。東元指出，這次展示採用環保無氟冷媒的變頻商用冰箱，最大特色是省電效益可達到40%以上，以四門變頻冷藏為例，每月可節省電費達350元以上，不到兩年就可以回收成本。而東元近年致力研發的雲端智慧預警功能，也應用於商用冰箱，可以協助商家偵測到最初出現異常的情況，避免商家突然發生冰箱無法運作的緊急狀況，不會浪費食材，減少成本虛耗。其他的特色還包括， AI智慧控溫，以及半凍半藏、全凍、或全冷藏等不同的調整，有效又即時，是商家最方便又人性化的好幫手。

高效九溝馬達搭配高防護變頻器-養殖業利器

在針對食材源頭的養殖業，東元電機也在現場展出自主研發的IE3高效率「九溝馬達」，可作為水車增氧設備專用，關鍵部組所採用的不銹鋼材質，抗候、抗蝕能力佳，馬達使用壽命更長，購置成本可於半年至一年回本，也可以擁有更節能環保的生產環境。若再搭配東元高防護機種變頻器，以及透過行動裝置控制水車運轉速度、預知告警，則可協助傳統養殖漁場升級為自動化、智慧化的養殖場，並且降低耗電量。現場展示的E510s IP66變頻器可適用於各種農漁業惡劣環境，已擁有多項實績，包括在澳洲的畜牧業、美國食品加工業等之應用。

東元餐飲集團黃茂雄會長(右二)、行政院農委會陳吉仲主委(中)與東元餐飲集團共同參展的眾多品牌合影。圖/業者提供

提供食品業安心美味

東元聯合集團內眾多品牌攜手參與「台北國際食品展」，展出商品和解決方案囊括從食材生產端到美食銷售端，東元以深厚的技術力與環境永續的理念，要與台灣食品業者共同打造最優質與安心的美食產業。