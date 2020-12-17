大成集團 食品展秀實力　宣佈嘉義馬稠食品加工廠2021正式投產

配合台北國際食品展於今（17）日起至20日在台北南港展覽館展出四天，大成集團除了展望2021年食品產業的發展，面對後疫情時代、宅經濟的持續發燒、電商通路崛起及冷凍調理食品成長，大成投入在地生產、保健養生的概念，推出更多元客製化的創意食品，其中，植物蛋白質食品的興起更是市場重要指標。同時，大成也宣佈將投資24億元，在嘉義馬稠後產業園區打造國內最大規模的食品加工廠，預計於2021年第一季投產，該廠占地8,800坪，是一座高效益連續式生產的食品工廠，估計引進先進的自動化設備，投產後預計產能為每月2,500噸、年營業額可達40億元。且工廠除了依循HACCP生產控管及ISO管理系統，更會結合大成品檢中心提供先進的檢驗認證，對安全衛生品質作出嚴厲的把關。

大成食品事業處副總經理黃進鏗表示，台灣冷凍食品市場過去幾年，平均每年以10％的速度成長，隨著人口及家庭結構改變、食品生產冷凍運輸和倉儲管理技術也大幅提升，加上今年疫情影響，更加速冷凍食品需求的提升，尤其在網路電商平台與量販超市的銷售上有明顯成長。今年，大成新產品上市與項目，比去年大幅成長七成，銷售業績也增加有三成之多。

受疫情影響，冷凍食品成了兵家必爭之地，不少飯店、餐廳、空廚業者也紛紛跳進來做冷凍食品，對大成集團而言，其競爭優勢在於原料採購、產品研發、生產技術、品管優勢、銷售通路等。預計明年在新廠投入營運後，產能勢必擴大，新產品更多元，大成的冷凍食品除了國內市場，有機會外銷到國外！

由於植物肉是未來趨勢，大成今年也加入植物肉的市場，推出全新品牌NEO FOOD新創肉。圖／吳正弘

由於植物肉是未來趨勢，大成今年也加入植物肉的市場，推出全新品牌NEO FOOD新創肉，在技術與成本上大為突破，使研發團隊開發的植物肉，不會有豆腥味，且富含纖維感又多汁，相關產品包括絞肉、漢堡及雞塊等，將會陸續上市。

另外，根據2020零售力量與趨勢展望報告指出，線上通路崛起、實體接觸減少，加上在地化生產，是後疫情時代的三大消費趨勢。大成集團多年來專注垂直整合，在地化生產，白肉雞市占率高居台灣第一，從電宰分切、生產包裝、於同廠區新鮮完成，鮮嫰多汁，營養不流失。最新開發的醬燒蒜味雞腿排、椒麻翅小腿義式迷迭雞胸肉羅勒去骨清腿，都是百分百使用國產雞肉。另嚴選天然穀物飼養的黃嫩鹿野土雞，因唇齒留香、美味回甘；而大成桐德牧場在屏東復育優良種豬品種，成功培育出黑蜜豬、桐德黑豬，深具特色，除供應連鎖餐廳也發展出小包裝，方便居家料理。