海大研究揭密馬祖藍眼淚大爆發

2021海大將啟動找尋藍眼淚的夢幻旅程，透過採集海底沉積物尋找夜光蟲配子，並研發預報APP，促進馬祖觀光大爆發!

馬祖藍眼淚被CNN列為世界15大奇景之一，以往民眾想一窺其美景必須天時地利人合，可說是可遇不可求，今12月17日於國立臺灣海洋大學舉辦之「藍眼淚爆發世紀解謎」記者會，首度揭開造成夜光蟲有性生殖的機制為藍眼淚在短時間大量爆發的秘密!海大蔣國平教授團隊已掌握人工培養技術，於記者會現場重現馬祖藍眼淚美景。海大許泰文校長強調，海大研究已可促成馬祖藍眼淚生態館一年四季都可看到藍眼淚，並可以人工造成藍眼淚大爆發，下一步將開發出藍眼淚預報APP，成為民眾的追淚指標，連江縣長劉增應表示，與海大的合作期將帶動馬祖觀光熱潮大爆發。

海大蔣國平教授於記者會現場發表夜光蟲相關研究。圖/謝易晏

海大蔣國平教授表示，夜光蟲有性生殖產生的配子體與下次藍眼淚爆發有密切關係，大量配子在合適的環境下瞬間萌發，也就是藍眼淚短時間爆發現象。連江縣長劉增應也特地與張永將議長及劉德全參議一同來到海大，劉縣長表示，蔣教授的研究會讓民眾都非常期待，縣府會跟海大持續的合作，推廣藍眼淚的研究與教育。蔣國平教授研究團隊準備了充氣泳池及透明水缸，現場造浪讓人感受到馬祖海岸風光，夜光蟲隨著波動發出螢光，營造出非常夢幻的氛圍。

圖為馬祖藍眼淚美景，未來民眾追淚將不再可遇不可求。圖/連江縣政府提供

目前海大研究團隊已掌握人工大量培養技術，可重現馬祖藍眼淚美景，馬祖藍淚眼一般出現時期在3月底到7月初，水溫低於27℃時，當閩江水帶入豐富的陸源性無機營養鹽，特別是矽酸鹽進入馬祖周遭水域，營養鹽造成矽藻大量快速成長，豐富餌料引發夜光蟲數目快速發生代表藻華即將結束，其次，有性生殖產生的配子體與下次藻華發生有密切關係，換句話說，藍眼淚爆發為環境適合時，大量休眠的配子瞬間萌發所造成。後續海大研究團隊將採集海底沉積物樣本，若發現海底存在大量夜光蟲配子，即可證實此假說。

海大於2016年4月即開始推動馬祖藍眼淚研究，7月成功達成人工培養，2018年8月技轉廠商成立馬祖藍眼淚生態館，並於今年10月設立「馬祖海洋研究中心」，持續投入馬祖海洋環境生態與產業相關研究，藍眼淚研究成果勢將在中心的大力推動下繼續發光發亮！