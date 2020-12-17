軌道經濟成果展 北車開場

為讓民眾與產業皆能更進一步瞭解軌道經濟與生活、產業發展的核心鏈結，將於12月16日至20日在臺北車站大廳舉辦「2020軌道經濟成果展」展現軌道經濟創新變革的能量，更持續累積百年品牌價值。

潤泰創新國際副總林定潔(左起)、臺鐵局局長張政源、台灣軌道經濟發展協會理事長黃玉霖、潤泰創新國際副總林裕盛、協理方順利。圖／台鐵提供

台鐵指出，過去車站從單純提供旅客及貨物運輸，但隨著科技的快速變遷、人口聚落的改變、經濟發展，各區域逐漸呈現以車站為中心向外擴散的都市發展型態，車站已不僅是車站，更是一種臺灣新生活型態與經濟發展趨勢的縮影。

臺鐵局長張政源（右）、泰誠董事長陳慶祥（左）。圖／日勝生提供

台鐵表示，更重要的是，在軌道經濟發展中，最不可或缺的即是產業參與，因此除了邀請台灣軌道經濟發展協會協辦，並邀請軌道經濟發展合作業者CITYLINK、日勝生集團泰誠發展營造、臺中驛鐵道文化園區、環球購物中心、桃園大眾捷運、臺北市政府捷運工程局、微風集團、易遊網、雄獅旅行社、台北凱達大飯店，展示軌道經濟的豐碩成果與規劃初衷。

此外，並舉辦「移動力量 亮點講座」，12月19日上午邀請交通部參事周永暉主講「軌道經濟學的鐵道旅遊發展」、下午台灣大學土木工程研究所教授張學孔主講「打造綠色交通珍珠串聯-便民、便捷、新生活」；12月20日上午則由台灣野村總研諮詢顧問公司副總陳志仁、公民幫推協會理事長鍾慧諭、臺中驛鐵道文化園區副總林宛玄共同主講「軌道經濟發展面面觀」、下午由雄獅旅行社總經理黃信川、易遊網旅行社副總蕭冠群、高雄餐旅大學教授劉喜臨共同主講「軌道旅遊軟實力」。 詳情洽詢： https://www.accupass.com/go/railmovingpower