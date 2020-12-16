三大密技 住商五泰團隊人效飆升63%

住商不動產五泰團隊店東李政哲加盟住商已有24年，在加入住商不動產之前，初入不動產業時，李政哲並非加盟住商，但比較過諸多品牌後，最終選擇強調愛與德的住商不動產，並在新北市五股區及泰山區發揚光大，目前住商不動產五泰團隊已拓展出11家分店，且團隊平均年度人效超過380萬，在不動產經紀業中是相當難得的成績。

三帖秘方，提升加盟店人效

不動產經紀業競爭激烈，若無正確的方向及方法，難以脫穎而出，李政哲表示：「住商總部提供很多資源，讓業務在第一線獲得有力支援，提升同仁作業能力。」首先，李政哲認為一間公司的企業文化是品牌的重心，而住商以愛與德為中心思想的品牌，且總部為每間店配有專責的顧問師，每位顧問師也落實總部愛與德的思維，貫徹品牌文化，讓加盟店以企業文化凝聚團隊。

再者，一個品牌的形象也相當重要，住商不動產致力於經紀人專業形象的形塑，近年革新制服設計，廣受同仁喜愛，李政哲指出，同仁們穿著制服於各商圈、市場進行派報等活動，大幅提升客戶對於同仁的印象，並強化信任感，提高同仁服務品質。而第三個重點，則是善用總部系統，增進作業效率，如住商總部提供OMO線上帶看系統，可有效降低無效帶看，並於線上即時解決客戶問題，此外，五泰團隊的VR物件量比同業高6.3倍，讓物件能有專業的呈現，VR物件成交量也激增36.9%，大幅提升房屋銷售效率，對買賣雙方及業務同仁都有非常大的助益。

致力公益，力倡反毒

從業近30年，李政哲走過各個社區的角落，有感於許多家庭、青少年需要協助，因此，近幾年李政哲與團隊毅然決然投入反毒活動，他強調公益活動不應只是捐款，更需要身體力行，並從教育著手，故積極參與國中小的校園活動，扶助有需要的學童及家庭，期望住商五泰團隊能為社會盡份心力。