國泰卓越獎助計畫展開 力挺青年生命力

國泰公益集團於12月16日在國泰金融會議廳舉辦「2020國泰卓越獎助計畫」頒獎典禮，國泰慈善基金會董事長錢復、國泰世華銀行基金會董事長李明賢以及國泰建設文教基金會董事長張清櫆皆親臨頒獎典禮。本屆國泰卓越獎助計畫分為「卓越學子」/「特色獎助」/「特殊功績」三類進行甄選，成果亮眼，收到逾400件報名資料，聘請外部專家進行審查，最終選出88組得獎者，依組別每人可獲得6至20萬元獎學金，合計頒發737萬元。

當日主辦單位在會場後方設置國泰慈善基金會40周年展牆，記錄國泰人長期以來無私付出，為需要溫暖的角落奉獻心意。典禮中，以曾獲世界合唱比賽冠軍的高雄「寶來國中合唱團」震撼開場，深入偏鄉行醫的陳俊志醫師擔任合唱團指揮，他不但協助布農族孩子走向世界，更在牙醫診所休診期間開設課輔班，輔導孩子們學業。同時，也有聽奧網球球后林家文(台南大學體育學系)以及全國女子七項全能冠軍陳彩娟(台北大學陸上運動學系)的感人分享；還有來自屏東內埔農工的「神山之子-內農儀隊」壓軸展演，展演內容融入了原住民特色，十分吸睛！

「生命力」是往前走的動力 刻畫年輕世代的韌性與毅力

本次頒獎典禮的主題為「生命力」，藉由這一份信念、一種堅持、一句承諾，期望每位莘莘學子都擁有旺盛的生命力，能掌握生命的高度，進而讓清貧學子們能突破逆境、特殊技能卓越學子能持續為國家爭光、獲特色獎助的學子們看見社會需要，勇敢解決社會問題。

國泰慈善基金會錢復董事長致詞時表示，今年一場突如其來的新冠肺炎疫情，傳播速度之快、感染範圍之廣，前所未有，雖然台灣防疫有成，但許多產業如旅遊業、觀光業、航空業等面臨致命打擊，許多家庭經受到影響；在為台灣憂心忡忡之際，今天有志青年齊聚一堂，看到大家充滿活力與生命力，深信台灣一定會更好，未來會更好。

19組青年公益行動家 打造有溫度的社會

這群有志的年輕人，看見社會問題，並試圖以行動力解決問題。有別於自怨自艾等負面情緒，他們捲起袖子，勇往直前、埋首苦幹，試圖為台灣社會、環境的痛點與困境找解方。今年共有113組青年朋友提出公益行動方案，經過遴選產生19組提案，含括教育文化、偏鄉學童/醫療服務、身障/銀髮關懷及環境保護等多元議題。如高醫的「科博聞團隊」努力在偏鄉孩子心中種下科普種子，以及台大的「uCup 循環租借杯」嘗試解決免洗杯垃圾的環境問題，還有同樣關注環境永續議題的復旦高中「藻礁導覽志工隊」，誓言保護藻礁生態。

值得一提的是，慈濟大學鄭佩純本身為白化症導致的視障者，她發起「聽見冒險的聲音」視障生活自理營隊項目而獲獎；在營隊活動中，讓參加學員嘗試參與各種不同工作，給予視障學生嘗試獨立生活的機會。例如:第一次在廚房工作，雖然一般人直覺刀具對視障者十分危險，但透過青年志工的協助與帶領，視障學員們互相合作，協力完成了一頓美味的晚餐。