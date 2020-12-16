中國醫藥大學舉辦中部五校職業安全與衛生大學生專題研究暨實習成果研討會

「職業安全衛生」關乎勞工的生命安全與健康，職場安全與衛生品質必須不斷精進；勞動部勞動及職業安全衛生研究所何俊傑所長今（16）日出席中部五校職業安全與衛生大學生專題研究暨實習成果研討會時，鼓勵專業領域大學生將學術理論與調查研究結合實習經驗，用以保障勞工安全和健康，是件相當有意義的事。

中國醫藥大學洪明奇校長肯定跨校際的專題研討會，能增進學生專業知識與校際間之連繫交流友誼。圖／中國醫藥大學提供

該研討會假中國醫藥大學水湳校區國際會議廳及史丹佛會議室，分兩處場地進行「專題研究」及「實習成果」二類組討論，有來自雲林科技大學、弘光科技大學、中臺科技大學、中山醫學大學等五所大學職業安全衛生學系學生400餘人參加研討，並擇優頒發獎金以資鼓勵，期望增進學生專業知識成果分享交流。中國醫藥大學洪明奇校長致詞時，肯定此一跨校際的專題研討會，能增進學生專業知識與校際間之連繫交流友誼。

洪明奇校長致感謝狀給何俊傑所長。圖／中國醫藥大學提供

洪明奇校長表示，透過研討會之舉辦，提供各校學生學習與觀摩之平台，使學生在各校教師群之引導下，展現與分享學生進行專題研究成果與實習經驗，落實學生應用學理操作實務之能力，並藉此提供即將畢業的五校職安衛大學生有嶄露頭角之機會。

何俊傑所長表示，職場安全與衛生品質提升，對專業領域大學生來說是充滿挑戰，也享有公權力，保障勞工安全和健康，是值得花一輩子投入的志業。

洪明奇校長致感謝狀給蔡坤機處長。圖／中國醫藥大學提供

漢翔航空工業公司蔡坤機處長致詞表示，企業廠商保障勞工安全和健康責無旁貸，該公司歡迎大學生前往實習，往年實習生的表現可圈可點，也有助於精進職場安全與衛生品質，互蒙其利。

洪明奇校長偕與會貴賓合影。圖／中國醫藥大學提供

中國醫藥大學公共衛生學院黃彬芳院長表示，該校職業安全與衛生學系自民國97年起每年與中山醫學大學、中臺科技大學、弘光科技大學等中部三所大學之職業安全衛生相關學系聯合舉辦跨校際的「中部職業安全與衛生大學生專題研究暨實習成果研討會」，106年起雲林科技大學亦加入一同參與，研討會迄今已舉辦十三年，已成為中部地區職安衛大專學生參與之重要學術研討會。