響應「2021台灣自行車旅遊年」 日月潭引進電輔自行車 吸睛

為響應「2021台灣自行車旅遊年」，交通部觀光局日月潭國家風景區管理處延續「脊梁山脈旅遊」的深度山林探索，融合新的年度主題「自行車旅遊年」體驗之旅，結盟台灣自主研發的e-MTB（Electric Mountain Bike）電動輔助動力自行車，及南投縣觀光協會及旅行業者，在魚池、埔里、國姓及仁愛鄉境內，規劃「越野挑戰級」、「經典級」及「樂活級」等不同等級自行車林道路線，也將在環潭區重新打造全新的鐵馬驛站，讓e-MTB馳騁山林，成為日月潭觀光圈明年度的新亮點行程。

日管處處長廖錫彬體驗電輔自行車。圖╱陳芳永。

日管處鑑於遊客騎自行車環湖、登山體力負荷大，特別引進台灣自主研發的e-MTB（Electric Mountain Bike）電動輔助動力自行車，並由觀光協會整合國姓、埔里、仁愛及魚池鄉轄區內觀光旅遊業推出「自行車主題年 – 馳騁山林系列」旅遊產品，延續「脊梁山脈旅遊」的山林探索，融合新年度主題「自行車旅遊」體驗，遊客可用不同的方式來欣賞日月潭。不論是魚池日月潭環潭、慈恩塔、猫囒山、金龍山；埔里虎頭山、中台禪寺以及仁愛鄉的清境農場與武界部落等，遊客都可以依自身能力選擇適合自己的路段，更能視自己的體力進行經典路線或挑戰路線，搭配e-MTB電動輔助動力自行車可依照體力狀態調整模式，SPORT運動模式、一般模式、60%助力的ECO節能模式，開啟助力，即便是自行車賽的攻頂高難度山路，也變得輕鬆許多。業者所推出的套裝遊程到晚上還能舒服泡湯、嚐美味料理，食衣住行一次全包。

貴賓合影。圖╱陳芳永。

為了響應「2021台灣自行車旅遊年」，日管處也規劃升級環潭自行車道服務，除將花費一千萬元經費重新整建環潭自行車道的標線與標誌，讓遊客更容易理解、不會迷失方向；也站在遊客的觀點發想，將向山遊客中心作為環潭自行車道起點，以曾打破金氏世界紀錄的知名藝術家許文融老師所創作一座環潭自行車整體意象作為鏈結，這座意象將是新的日月潭打卡熱點。

自行車意象作品主體結構造型以山水為意象，主體山之造型內涵，採用古琴譜「流水」一曲為內容，應用書法隸書書寫琴譜，再轉製作成不鏽鋼立體鏤空的作品。頂端「綠色」之行草文字則是歌頌山水之美的詩詞，並組合成「高山流水」之意境。搭配6位自行車人物意象，象徵「平安順利」(六六大順之意)。

後疫情時代無法出國，更能好好待在台灣欣賞寶島之美，2021與2022的自行車與鐵道旅遊，日管處已積極準備展現台灣自行車軟、硬體所具備的魅力，在疫情之後將全力將國際自行車旅客吸引到台灣，推動台灣成為國際自行車旅行的熱門觀光地。