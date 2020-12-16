桃竹苗企業標竿 裕隆日產汽車及聯合生物製藥 榮獲國家人才發展獎

勞動部開辦「國家人才發展獎」，鼓勵企業循序推動人力資源發展及品質改善，本月9日，「國家人才發展獎」得獎名單出爐，致力於塑造會增值的人才的裕隆日產汽車股份有限公司，與重視團隊合作精神的聯合生物製藥股份有限公司，從全台150餘家優秀企業中脫穎而出，分別獲得國家人才發展獎的大型企業獎與中小企業獎肯定。

位於苗栗的裕隆日產汽車股份有限公司矢志成為兩岸汽車產業「產品創新」與「服務創新」的標竿企業，裕隆日產汽車突破傳統作法，以「塑造會增值的人才」做為人才發展創新策略，並全力推展人才培育，首先整合國內汽車產業上下游人力資源，基於ONE NISSAN理念建構經銷人才競爭優勢，攜手協力廠共創人才價值，獲得產官學界評審一致肯定，在眾多參賽優秀企業中脫穎而出，獲得國家人才發展獎-大型企業獎的肯定。

聯合生物製藥股份有限公司重視團隊合作精神，獲頒「2020國家人才發展獎」。圖/勞動力發展署桃竹苗分署提供

獲得國家人才發展獎-中小企業獎肯定的聯合生物製藥股份有限公司位於新竹湖口工業區，是一家專注於感染性疾病、免疫失調、癌症三大領域的創新單株抗體藥物開發、製造和商業化應用的生物製藥公司。聯合生物製藥公司注重團隊合作，建造整合性人才招募、訓練、評鑑、發展及留任機制，並透過內部讀書會、內部工作輪調、個人發展計畫、建立職涯發展地圖及晉升雙軌制等機制，讓員工與公司共同成長。

桃竹苗分署長賴家仁表示，分署協助轄區企業人力提升不遺餘力，服務囊括企業員工招募到員工在職訓練等面向，以在職訓練為例，51人以上企業自行辦訓，最高補助練費用95萬元，受貿易自由化影響的企業辦訓最高補助200萬元，51人以下的企業，政府有輔導顧問協助設計訓練課程，訓練費用全額補助，有心進修的上班族也可選擇在職進修，勞動部補助每人3年7萬訓練費用，助勞工學習不間斷。今年得獎的企業運用政府資源深化員工專業技能，增強企業競爭優勢，獲得國家人才發展獎的肯定，鼓勵企業多善用政府資源厚植企業人才實力，相關補助規定可上桃竹苗分署官網thmr.wda.gov.tw查詢，或撥打24小時免付費客服專線0800777888洽詢。