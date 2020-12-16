勞動部桃竹苗分署 社會創新企業採購 連續三年蟬聯獲獎

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署積極參與社會公益，率先採購社會創新企業產品與服務，協助社會企業正向發展；自107年起，連續兩年由行政院政務委員唐鳳親自頒發「Buying Power-社會創新產品及服務採購獎勵機制」首獎及貳獎，今年更持續擴大採購就業促進、教育學習、食農創新及環境保護等相關品項的社企產品或服務，發揮永續及正面的社會效益，再次蟬聯貳獎，16日由桃竹苗分署長賴家仁代表領獎。

今年邁入第四屆的「Buying Power–社會創新產品及服務採購獎勵機制」，為經濟部中心企業處為扶植社會創新企業，自106年起開始推動辦理，希望透過政府積極宣導倡議社會創新企業，鼓勵政府各機關、國營事業、民營企業及團體率先採購社企產品或服務，藉以持續開拓社會創新企業行銷通路，提升社會創新企業整體經濟朝正向發展。

桃竹苗分署長賴家仁於獲獎後表示，這份獎項是靠著全體團隊同仁的齊心努力，大家自發性地將社會創新採購落實到公務中才能實踐；除了以採購來支持社會企業外，分署亦持續提出具體的輔導措施，來協助桃竹苗轄區各民間及弱勢團體單位加入至社創平台，讓物流、金流與資訊流相互結合，不僅促進多元團體的升級及轉型，也能進一步使其自給自足，有效達成經營績效與創造就業機會的雙重目標。

賴家仁進一步指出，桃竹苗分署今年也搭配節慶，邀集轄區內輔導的在地民間團體，辦理6場次的大型特色市集活動，鼓勵社會大眾認購社會企業及弱勢團體產品作為節慶贈禮，全民以行動力支持社會創新企業，讓社會創新企業得以持續發展!