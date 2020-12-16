就是愛茶碗主辦「楊晴晴陶茶碗創作展」於台中道禾六藝文化館展出

由「就是愛茶碗JustChawan」粉絲專頁創辦者克里斯.李(Chris Li)策畫、藝術家楊晴晴「問雪藏金陶茶碗創作展」，將於2020年12月17日至2021年1月3日，於台中道禾六藝文化館展出，展出的作品涵蓋雪藏、雪夜、蘊金、水雲、金絲粉黛、深海藍御影等系列創作共109件，歡迎茶藝陶藝藝術愛好者前往參觀。

楊晴晴「問雪藏金陶茶碗創作展」展場一隅。

該展策展人克里斯.李(Chris Li)擁有多重身分，包括國際領隊、藝術收藏家、部落客、講師、作者等頭銜，至今已出版多本旅遊暢銷書，也曾經是udn報刊專欄作家。具有敏銳獨特的眼光的克里斯.李(Chris Li)，這次以「藝術收藏家」的角色首度與國內知名的楊晴晴陶藝師舉辦百碗創作個展，是陶藝生涯以來展出最盛大的一次，期盼與更多藏家共享志野系列茶碗之美。

楊晴晴「問雪藏金陶茶碗創作展」展場一隅。

楊晴晴早期為雕塑及繪畫的藝術創作者，累積年資近30年，以雕塑彌勒公仔、觀音菩薩而富盛名，近年創作生命再次翻越，以陶藝為主軸，這次展出作品以長石志野釉為基礎，融合土胎、雕塑初胚原樣，或裸胎入窯，歷經柴燒或電窯、煤窯的淬鍊變化出各種獨一無二的作品。楊晴晴茶碗製作費時，一天下來只能捏製5個初胚，燒製後成品率僅20%，柴窯歷經14天不停火燒製，火候控制最為重要，投柴加火對陶藝師更是不可控的挑戰，開窯能立即得知辛苦成果，柴火直接在胚體上留下自然火痕，與落灰產生絶妙變化，每件作品都擁有獨特個性之美。

楊晴晴「問雪藏金陶茶碗創作展」展場一隅。

克里斯.李表示，茶碗的價值不只在收藏，其特色在於養盞之後所呈現出來的狀態皆不同，因為茶湯裡有礦物質及微量元素的關係，和器物接觸融合，越養越美、晶亮潤澤，有些色澤如炫麗彩虹般繽紛。採訪過程中克里斯.李認真細微解說柴窯燒製時，器物迎火面與背火面所造成的不同效果，灰燼隨著熱氣流飄散，與高溫溶融呈現出不同的色彩變化，每件茶碗因創作各有不同造型，燒製後有著細膩的質感，或樸拙、或精緻令人期待又著迷。

楊晴晴「問雪藏金陶茶碗創作展」展場一隅。

「就是愛茶碗Just Chawan」經營特色在於資訊公開透明，克里斯.李讓買家清楚作品規格與陶藝師作品理念、陶藝師的創作資歴等，克里斯.李以深練經驗介紹茶碗細緻之處，沈穩的釉色揮灑，在細膩與粗放之間得以窺見大師的堅持。

楊晴晴「問雪藏金陶茶碗創作個展」資訊

展覽日期：2020年12月17日至2021年1月3日

展覽地點：台中道禾六藝文化館

展覽地址：台中市林森路33號