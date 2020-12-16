「智慧開鄉．城鄉躍升推動計畫座談會」以數位創新促進城鄉聯合生態系

臺中市產創聯盟協會與紅點創客股份有限公司於11月30日聯合舉辦「智慧開鄉．城鄉躍升推動計畫座談會」，本次座談會除了針對智慧開鄉．城鄉躍升推動計畫來做計劃分享外，也特別邀請到南開科技大學林正敏副校長來分享南開科技大學的USR計畫「南投百香果資源永續之鍊銀網平台」，同時也率領兩位優秀的南開學子於座談會現場，針對計畫成果進行展出及說明。

本次座談會核心重點在於智慧城鄉計畫，智慧城鄉計畫精神在於由地方代表提出在地需求，並整合在地業者投入創新模式，促進產業升級轉型，而中央政府則是擔任輔導補助的腳色，因此臺中市產創聯盟協會希望廣招各產官學研代表，串聯各界資源共同推動地方創生，因此本座談會邀請到南南共創股份有限公司陳文騫執行長、料丁聯盟協會彰化分會曾婧玲會長、元照科技照明有限公司張麗蝶董事長、太御科技企業股份有限公司陳春谷總經理、全國廣播整合行銷部童玉蘭總監、立林長青事業有限公司詹詠薇總經理、大益複合材料股份有限公司謝孟文經理、大益鞋業股份有限公司李玉惠代表等超過50位產官學研貴賓參與座談會，共同研議以數位創新促進城鄉聯合生態系，打造永續經營的優質生活。

臺中市產創聯盟協會在地方企業的支持下，結合皇穹陵紀念花園與南開科技大學，預計於明年進行智慧農業園區的計畫申請，運用智慧科技導入打造數位農業便捷服務與價值鏈整合應用模式，解決農業上一些發展困境，並以此建立智慧農業示範基地，同時也將開發每個偏鄉的獨特特色產品，以此打造鄉鎮特色，園區的設立，除了可以幫助到在地企業事業，同時也富含著企業社會責任的深遠涵義。

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