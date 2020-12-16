信佳電機深耕變壓器、電抗器市場

文/葉圳轍

變壓器、電抗器專業製造廠-信佳電機公司，深耕產業超過25年，以產品穩定性高、服務反應快速、交期快著稱；品質通過歐規CE認證、ISO9001認證、台灣大電力耐壓試驗驗證，且是經濟部能源局高壓用電原設備製造廠認證合格廠，在市場享有口碑。

信佳總經理黃錦耀表示，該公司早於2011年即通過財團法人全國認證基金會TAF測試實驗室認證，除了為自家生產的產品做品質把關外，也接受其他產業委託測試，擴大服務層面。

信佳電機重視產品研發與品質，成功開發新型抗諧波變壓器及智慧型變壓器，並取得專利；近年更持續精進技術，2017年全新廠辦大樓啟用後，2019年引進自動化設備，積極朝智慧製造邁進。

黃錦耀事業有成，亦熱心公益、投入社會救助；黃錦耀目前亦擔任鐵路警察警之友會高雄辦事處處長之職，帶領民間團隊成為南部鐵路警察之強力後援。日前還獲鐵路警察警之友總會，頒發績優辦事處及績優幹部獎牌，以表彰其熱心與奉獻。

信佳深耕電源設備市場，目前主力產品包括高效率抗諧波變壓器、安全防電靜音型變壓器、控制用變壓器、試車用變壓器、乾式變壓器、油式變壓器、模鑄式變壓器、電抗器、調整型自耦變壓器、穩壓器、特殊設備用油式變壓器等，並可提供相關電源設備量身訂作產品，在業界已建立良好信譽。

信佳電機網址：www.shinn-jia.com.tw。