從3G到5G跨國爭冠 Mobileheroes打造產業國際戰隊

想創造自己的3D虛擬世界嗎？不需要專業技術，創新軟體系統StellarX，搭配高速網路環境，讓你簡單拖拉就能打造XR（虛實混合）模擬情境；用手機對著101大樓，畫面中出現大金剛已經爬到最高點，這是ARGO推出的AR空間內容定位技術，仰賴5G高速網路特性，讓四周遊客即時互動，讓城市變成AR遊樂園；沒想過物聯網也能養豬？臺灣豬肉品質世界一流，但養殖業卻面臨人力不足的大問題，智慧化養豬場管理系統用AIoT技術解決養豬業困境，讓大家安心享用美味豬肉；你家的機車也能幫忙賺錢！Lockists機車雲端共享平台技術，就能讓機車在閒置時間出租給需要的人，為車主帶來被動收入。2020年產業界關注5G的應用，在12月15日中油大樓國光會議廳登場的通訊大賽，都可看到這些創作的能量。

由經濟部工業局主辦的Mobileheroes通訊大賽，迄今已邁入第19屆。競賽的最大特色是，全數競賽獎金由企業贊助，今年度共獲36家贊助廠商支持；近年來並強調實作，鼓勵團隊開發兼具實用性與跨領域的解決方案，提高未來商品化的可能性。

今年的競賽主題包括聯網未來挑戰賽、CONNECTIVITY INNOVATION AWARDS國際賽、5G多天線系統創新設計競賽、5G領航創新應用競賽，共有429個團隊、903名英雄角逐總獎額高達600萬元的獎勵與桂冠，今年更首度舉辦國際賽，吸引來自加拿大、法國、美國、波蘭、緬甸、香港、新加坡等7個國家32個團隊，透過通訊大賽平台與國內創新人才交流，為台灣資通訊產業注入創新動能。

各項作品經過5個月實作與優化，由評審團選出四大競賽的優勝團隊。最高榮譽得獎者分別為聯網未來挑戰賽冠軍：喆立聯網股份有限公司團隊的「Arctos 雙向漫遊機」；CONNECTIVITY INNOVATION AWARDS國際賽冠軍：Smart Tag Inc團隊的「智慧貼紙 Smart Tag」；5G多天線系統創新設計競賽冠軍：愛不釋手機不可失團隊的「折疊手機之多天線系統設計」；5G領航創新應用競賽冠軍：ARGO團隊的「AR空間內容定位與直播結合應用」。當天所有優勝團隊都於現場設置攤位同步展出，讓參觀民眾體驗各種創新的智慧聯網與5G應用，見證通訊大賽培育人才的成果。

行政院沈榮津副院長與經濟部曾文生次長親臨現場，見證優勝團隊的榮耀時刻，沈副院長表示，人才是產業最重要的資產，通訊大賽也是19年前他擔任工業局電子資訊組組長時推動的競賽，如今走向國際，也要感謝在座所有企業的支持。經濟部曾文生次長在致詞時，強調通訊大賽是個與時俱進的平台，每年經濟部工業局一直不斷在此競賽平台上努力，依據產業發展軌跡訂定適切的競賽主題，鼓舞與挖掘社會青年蓬勃的創意，協助產業注入創新力，活絡產業活力與成長動能。

今年參與贊助的企業包括：中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、優納比網路、高通、聯發科技、仁寶電腦、廣達電腦、和碩聯合科技、英業達集團、啟碁科技、南亞科技、台郡科技、川升、耀登科技、思科、華電聯網、凌陽科技、研勤科技、連騰科技、明基逐鹿、智崴集團、采威國際、博辰科技、群聯電子、智冠科技、數唯科技、漢門科技、方陣聯合、科智企業、網聯科技、物聯網智造基地、財團法人電信技術中心、快樂工作人雜誌、數位時代等。企業代表不但出題而且擔任評審，在競賽過程中給予團隊各種指導，讓團隊獲益良多，獲勝隊伍更可獲得企業提供的贊助資源，包括行銷宣傳、工作職缺等。多家企業提供企業獎項，讓參賽團隊有機會與企業合作運用企業研發資源，加速商轉進入全球智慧聯網生態圈。