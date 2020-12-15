鏡頭 前後 蘊藏著千言萬語

結局は他人を撮ることで自分をそこに写し込んでいる”ここに写っているもの全て自分。

我透過拍攝鏡頭, 來找到我自己,原來照片裡面的靈魂, 其實都是我自己，7年前, 我因為台灣電影與導演, 義無反顧地想來台灣, 那是一種內在靈魂的呼喚, 自己也無法知道原因。幾個月後，開始住在西門鎮和龍山寺之間的公寓裡。但是，我找不到工作，變得無家可歸。

很多人問我, 為何堅持留下來, 在一天只有70元可花, 且流浪了三個月後，也因被通

知未繳稅就被驅逐出境，並返回日本，但是，內心的靈魂呼喚, 即便曾經在台北流浪, 也讓我未所畏懼地立即再回台北，這份力量開始有了改變， 從一份兼職工作開始。一個半月後，我收到威士忌酒商的邀請拍攝, 拍攝費為9萬元。

這幾年來，我能實踐第一階段的夢想，參與如電視劇，電影，MV，雜誌等演員或男模的工作，但我心靈深處深深明白, 當時流浪的三個月沒有白費; 或即便被驅逐出境, 千山萬水也抵擋不了我想留在台灣成為演員的夢想。

2020疫情年, 是新的挑戰，這是我第一次在台灣進行攝影展，「時間是流動的，無論任何人事物, 也無法阻止時間持續下去. 」當我被潛返回日本東京時，時間對我來說是靜止的。

但從我回到台北生活以來，時間就繼續流動著，隨著時間的流逝，過去有許多記憶被隱藏在內心深處而沒有被顯現出來，首先，我持續地在使勁全力要在留在台灣生活，而相機的鏡頭前後，替我保留了一種形式以及一種記憶方式，是深藏我內心深處的部分,尤其是紀錄我在西門站和龍山寺人們的生活,我才發現，那個鏡頭前是我，鏡頭後也是我，我透過拍攝鏡頭, 來找到我自己。