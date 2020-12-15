明湖國中三十而立慶豐年 數位國際展新元

中國時報/王勝修

臺北市明湖國中30週年校慶於12日隆重登場，校慶主題為:「三十而立慶豐年，數位國際展新元」。為迎接學校生日慶典，明湖國中籌畫了一系列精采絕倫的活動。

在十二年國教新課綱浪潮下，明湖重新審視以往的歷程，將課程聚焦於閱讀、國際及數位資訊教育，以此三大課程主軸發展各領域、跨領域創新教學，不僅翻轉傳統教學方式，更是翻轉學生學習方式。繼今年11月參與臺北市課程博覽會跨領域創新課程展現後，將於校慶辦理各領域國際教育課程成果展、數位行動學習暨地理雙語公開授課。

首先登場的是國際教育主題展暨校園聯合書展，在該校圖書館辦理，主要為提供學生多元閱讀，鼓勵學生買書、看書及愛書，活動期間辦理抽獎活動，抽中者可於現場挑選一本自己所愛的書，截至目前，學生每日皆很期待抽獎活動，希望自己是那幸運兒。

校慶當天一進校門，即可看見各領域國際教育靜態發表，明湖國中透過各面向帶領學生擴展國際觀，培養全球公民責任，立足明湖，放眼全球。緊接著於慶祝大會上有弦樂團、管樂團及七年級音樂直笛合奏展演，其中直笛合奏為明湖平時音樂課程的首創演出，極其令人期待。大會結束後，學生期盼許久的園遊會即將熱鬧登場，各式各樣的攤位，歡迎大家前來同樂。

另外，該校推展數位行動學習多年及今年試辦地理雙語課程，為讓家長了解數位行動及雙語學習歷程、解除家長對數位行動及雙語學習的疑慮，特別辦理數位行動暨雙語學習公開授課，明湖國中邀請家長們進入課室一同學習，重溫學生時光，親自體驗孩子們上課的真實情境，讓家長們了解現在學習形態與以往大不相同，如此更能貼近孩子的學習，協助孩子。

明湖國中亦積極推展AI資訊科技，在資訊課推展scratch程式語言，平日開設LEGO機器人、格鬥機器人及科技水族社等課程，特別在校慶辦理格鬥機器人體驗活動，歡迎各界貴賓共襄盛舉，蒞校共祝明湖國中30週年校慶！

國際教育主題展暨校園聯合書展。明湖國中提供