宏碁與北科大聯盟 加強AI運用打造智慧健康建築

宏碁與國立臺北科技大學12月15日正式締結國際產學聯盟夥伴，並舉辦智慧健康建築趨勢論壇，結合產官學研資源，探討智慧健康建築之未來趨勢，其中由宏碁提出倡議，訴求在AI技術精進，面對如疫情爆發的環境變化，應擴大AI智慧及空品解決方案在健康建築的應用，重新定義未來建築，一同打造健康幸福的生活環境。

宏碁泛亞營運總部台灣區營運長張世欣指出，現階段建築空間場域設計，日漸關注人的健康及安全，但目前多著眼當下環境改善，而未能運用使用者回饋進行大數據分析，達到未來預測與安排短中長期的應變措施，落實真正的永續建築。這次智慧健康建築趨勢論壇中提出這項觀點，接下來將進一步尋求智慧健康建築的政策支持、完善標章制度、產品技術精進研發、智慧化創新商業服務模式等方面，逐一連結期許組成完整供應鏈，以便未來向海外推展台灣智慧健康建築產業。

宏碁與北科大攜手舉辦智慧健康建築趨勢論壇，與會貴賓：環保署空保處 蔡孟裕處長(中)、宏碁泛亞營運總部台灣區營運長 張世欣(左三)、北科大副校長 任貽均(右三)、台灣幸福建築協會理事長 邵文政(右二)、台灣室內環境品質管理協會理事長 鄭仁雄(左二)、北科大能源冷凍空調工程系特聘教授 胡石政(右一)、北科大國際產學聯盟執行長趙國光(左一)。圖／宏碁提供

科技領導品牌宏碁近幾年從資通專業跨足空品市場，也與其他家居、建築領域產官學界專家深度交流，觀察到智慧健康建築的市場發展趨勢有幾個關鍵影響要素︰一、環境變動的促動力。如疫情影響造成防疫的重要性提升，願意投入開發或整合應用的各界資源更多，更能加速發展；二、技術應用成熟度。台灣的科技深具優勢，在雲端平台、AI大數據技術積極發展，若能在各建築專業知識及經驗配合下，有效整合AI等技術應用，就是進步關鍵。三、產官學凝聚共識，達成完善的商業運轉模式。宏碁透過強大的AI雲端技術及大數據分析，整合學界及專業設備商進行完整改善計畫，並預測未來室內空氣汙染的可能時間及強度曲線，進行長期且有效率的品質控管。宏碁多個案場的成功範例已證實有效，並可實行並推廣。

宏碁張世欣營運長表示，我們覺得現在是台灣建築產業最佳時機，加強AI智慧及空品解決方案在智慧健康建築的深度應用，將可有效發展多贏的商業運轉模式，由台灣起步向海外推廣。此次宏碁與國立臺北科技大學攜手結合環保署與工研院能量，一同思考為未來建築重新定義，確保人們享受更優質的生活環境。