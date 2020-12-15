群崴國際辦「智慧機械」研討會 首場互動熱

助機台設備商工廠端優化，最實務應用一次報您知

台灣在機械智慧化的轉型推動，透過政府出面整合產官學的資源，以及產業創新條例在智慧機械技資抵減租稅優惠的鼓勵下，各類型不同產業企業主，對於現有設備提昇價值的轉型接受度越來越高，也促進應用解決方案的多樣性及選擇。群崴國際12月15日在桃園舉辦 「2020年智慧機械」研討會首場(台中12/16、台南12/17)，因此吸引工業重鎮桃園重要客戶群參加，成功分享實務經驗以及機械製造商在智慧轉型的成果與價值，進一步協助企業超前部署、進入工廠端設備優化。

群崴協理謝宏昌介紹數位轉型的脈絡與現況。圖/陳逸格攝

群崴總經理林國源表示，產業界對邊緣運算實際應用面的需求已浮現，像是一些準備復甦的設備廠商(OEM)就希望產品能提供給客戶更多數位化的附加價值。這次因應市場需要，特別安排了今年討論度很高的邊緣運算主題；他介紹：邊緣運算讓設備運行時，可與雲端及現場裝置互相搭配，處理有即時性要求的運算需求，並可及時反饋現場控制器達成先進調適；傳統上工廠現場裝置比較注重強固性、穩定性，而運算能力比較弱，企業如何從現場裝置及時取得需要的資訊？裝置原本就有I/O狀態等資料來源，先如何轉化為有價值的資訊？又，存取方式為何？提供哪些存取能力？此外，如何將運算能力設備配置在資料來源處可產生更快更明智的決策取生產力增加。精彩內容都在本次巡迴研討會中。

另一題目「遠端維護PLC與變頻器」則可幫忙企業減少/降低工程師出差及降低人力費用(特別是新冠肺炎期間)，也可以即時收集設備運轉資料提高設備稼動率。 接著，12/16 台中場、12/17 台南場亦精彩可期，因場次座位有限，並因應疫情管控安全之社交距離，本會每場皆以60人為限。

問及對未來市場動能看法，林國源表示，今年除機械產業、傳產均受到疫情影響下滑，需要時間回復之外，領頭羊半導體持續暢，能源解決方案、生技醫療都很景氣，產業升級/數位轉型更是方興未艾。此外，他認為明年市場在台灣疫情控制得宜、疫苗很快要問世之下，歐美市場逐漸恢復可期，對外貿導向的設備廠商(OEM)是利多。

群崴國際為Rockwell Automation洛克威爾自動化-台灣區授權經銷商，2020年因應數位轉型浪潮，正式成立「智能維運／數位轉型」顧問團隊，相關「智能維運／數位轉型」諮詢服務，歡迎電洽：(桃園) 03-3563822，(台中)04-23357507