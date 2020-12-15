2020台灣最佳財務策劃師選拔暨金融之星頒獎典禮！

第九屆台灣最佳財務策劃師選拔暨第六屆金融之星公司獎項頒獎典禮於12月15日下午假台北國際會議中心舉辦。今年主辦單位由台灣註冊財務策劃師協會理事，同時也是今年選拔活動評審之一的林瑞彬主持律師代表致詞，除了表達歡迎與感謝之意，也提及每年選拔活動的案例都非常貼近實務，且融入最新議題，如今年的疫情衝擊產業、台灣澳洲將進行稅務資訊交換以及資金回台優惠等等，並呼籲金融從業人員明年要繼續參加這一個良好學習的選拔活動。

主辦單位表示，曾一度考量到今年的活動是否暫停，所幸台灣防疫做得很好，上至防疫指揮中心，下至全國民眾齊心配合防疫，讓台灣的疫情受到非常好的控制，幾經討論後決定今年如期舉辦，所以就有了今天的頒獎典禮。本以為疫情將影響頒獎典禮出席人數，沒想到當天原本固定座椅都不夠還另外加了數十張椅子，真正的座無虛席!! 由於與會人數眾多，典禮主持人也籲請大家遵守防疫規定，除了上台領獎、拍照之外，皆全程配戴口罩!

承襲去年作法，主辦單位在頒發每一組獎項前為每一位得獎者、得獎單位以及得獎公司播放影音檔介紹，讓與會佳賓可以更進一步的認識今年得獎主。今年特別邀請到保險安定基金董事長林國彬擔任金融之星頒獎貴賓，獲獎公司分別有；連續三年獲獎的新光銀行，今年持續獲得了『財富管理最佳理專團隊獎』，同一金控集團的新光人壽今年則囊括了『最佳業務成長奬』及『最佳社會服務獎』兩個獎項。台新銀行加計今年得獎，已是連續五年榮獲『財富管理最佳價值獎』，中信金控台灣人壽則同時獲得『最佳商品創新奬』及『最佳通路策略奬』兩個獎項。.

第九屆台灣最佳財務策劃師選拔個人獎則由主辦單位之一-台灣註冊財務策劃師協會第四屆理事長戴朝暉頒獎，得主分別是來自台灣人壽的林梓燁與陳勇成，取得了個人組冠、亞軍，季軍則是磊山保經的郭仲家取得，另有3名優良獎分別是由富盈睿智保經吳依玲，磊山保經的陳潔以及永達保經的蘇裕豐取得。團體組獎項則是邀請到新世代金融基金會副董事長沈臨龍頒獎，由台灣人壽的傳富團隊獲得『最佳財務策劃書奬』以及『最佳財務策劃創意奬』，富盈睿智保經的台中團隊獲得『最佳客戶服務獎』，磊山保經的首都龍頭代表團隊獲得『財務策劃最佳表達奬』，以及宇弘管理顧問的超前部署團隊獲得本屆『優良獎』。今年團體組獎項有2個獎項是從缺的，分別是最佳風險管理獎與最佳資產配置奬!頒獎典禮現場熱情活潑的氣氛對照外面濕涼的天氣，形成強烈反差，一年一度的金融盛事以今天頒獎典禮畫下美好的句點！