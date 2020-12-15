中港加工出口區締造10大佳績 營業額逆勢成長耀眼

新冠肺炎疫情延燒不止為今年全球經濟情勢帶來空前的災難，但經濟部加工出口區中港分處全體員工在分處長梁又文帶領下，109年度招商績效再創佳績，包括超越預定目標，達成率106％；尤其外資招商成績更高達310％，總投資金額突破1,160億元，表現銳不可當。

經濟部加工出口區管理處中港分處15日舉行109年歲末年終記者會，梁又文致詞時特別感謝該園區全體廠商與員工們共同努力，積極媒合半導體設備廠進入區內投資及擴廠，促進群聚廠商加碼投資，讓中港園區內22家面板光電關聯產業廠商的總營業額仍較去年同期成長4％，突破了疫情干擾的困境，逆勢再創新高峰。

經濟部加工出口區管理處中港分處長梁又文（圖中）帶領團隊109年度再創招商佳績。圖／中港加工出口區提供





梁又文表示，為滿足廠商擴大投資與產業升級所衍生的人才需求，持續推動多元訂單式產學合作，從高工到研究所一條龍人才培育，除實質協助廠商提升人力資源外，更讓學生能達到入學即就業、就業隨時充電的目標，透過與北中南各大學跨域的產學合作，有效提升了園區8％產值。

值得一提的是，中港園區今年太陽能板設置、污水處理廠營運成績斐然，居全體加工出口區之冠，循環經濟成效更是亮眼。區內目前太陽能板設置廠商共34家，總設置容量已提前達到3年（107-109）9百萬瓦目標，達成率187％；污水處理廠也率先取得ISO 14001及實驗室TAF（COD、導電度、pH、SS 4項認證及重金屬6項認證），且連續6年淨盈餘累積達9,800萬元，另也輔導廠商自主節水量達2,950立方公尺／日，換算相當1年節省約0.28座澄清湖水庫的水量及每月約50噸放流水再利用。

此外，中港分處更積極推動園區廢棄物循環使用，其再生利用率高達86％，並協助廠商減廢、減排及循環再生，總經濟效益已突破2億元，並輔導取得國內第一家獲得BS8001循環經濟最高等級認證的殊榮，為全加工出口區第一個成功案例。

中港加工出口區開園迄今23年，由漫天風沙的環境，建設成為道路寬廣、綠意盎然、公共設施完善的濱海型綠美化園區，今年度提升土地利用面積達4.56公頃，樓地板面積達10萬2,200平方公尺，可增加63億元投資、52億元年產值及700個就業機會。另中港分處也建置污水處理廠設備雲端管理及園區車牌辨識與監視系統，充分運用智慧管理及尖端科技，大幅提升營運績效及破案效率，確保園區安全。此外，中港分處協助廠商鏈結外部資源，輔導企業參獎，榮獲多項認證標章，爭取研發智慧製造、拓展市場及人才培育專案補助約800萬元，提升廠商競爭力。

梁又文強調，中港分處團隊將持續秉持「掌握廠商實際需求，提供客製多樣服務」的理念，落實「深化產學合作營運創新、提升土地廠房有效利用、強化公共建設機能設施、輔導推動永續循環經濟」等4項策略，期許成為最貼心的服務團隊，來促進廠商「安定生產」、提供員工「安心生活」及建構「安全生態」園區，打造成為兼具「活力生產、幸福生活、永續生態」三生有幸的中港加工出口區。