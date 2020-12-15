16家紡織相關公會 建請政府抑制貨櫃船運費飆漲



台灣區絲織公會等16家紡織相關公會，於14日聯函建請行政院、交通部、交通部航政司、經濟部及經濟部工業局等單位抑制貨櫃船運費飆漲，以免短期內出口成本大幅增加，導致出口量大減、貨櫃船運量同步下降的雙輸慘況。

因貨櫃船運市場缺櫃問題，導致各貨櫃船運價格大幅調漲，依12月11日上海航運交易所公布的數字顯示，歐洲線運價單周上漲24.2%，每箱(20呎櫃)運價2,948美元，每大箱(40呎櫃)約5,896美元，地中海航線上漲28.9%，每箱3,073美元，每大箱漲破6,000至6,146美元。由於缺櫃問題估計在農曆年前無解，船公司已將每半個月調整一次的運價，自本周起改為每周調整，運價將持續飆高。

絲織公會莊理事長燿銘表示，我國紡織品約9成外銷，自新冠肺炎爆發後，由於歐美各國採取封城，限制社交活動，除口罩及防護衣等產品外，絕大部分紡織業者出口大幅衰退，營業額減少逾40%者比比皆是，近期新台幣兌美元又大幅升值，已加劇紡織業慘況。

現又逢貨櫃船運費短期內飆漲，讓自接單至貨物出口一般均需一個月以上時間的紡織業，無法轉嫁所增加的成本，在國際疫情未解，經營艱困之際，對出口業者影響甚大，故若航商受缺櫃等影響而須調整運費，則建議將擬調整額度先報經 交通部航政司核備以昭公允。

另將經核備後之調漲價格通知出口廠商於一個月以後實施，如此則為和諧並進，共存共榮的作為，以免造成雪上加霜、殺雞取卵的惡果，導致出口量大減、貨櫃船運量同步下降的雙輸慘況。