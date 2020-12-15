2020馬拉松運動博覽會12月17日台北花博爭艷館登場

為堅持運動的人按讚，2020馬拉松運動博覽會12月17日至19日在台北圓山花博爭艷館隆重舉行，主辦單位邀請舊雨新知攜朋帶友一起「動」起來。

馬拉松運動博覽會由展盟展覽公司、中華民國展覽暨會議商業同業公會主辦，中華民國路跑協會協辦，是全國唯一結合運動賽事的博覽會。歡迎民眾踴躍到圓山花博爭艷館參觀，捕捉運動新概念，為自己規劃一個健康「動」起來的2021年，讓自己順利而有自信的迎接新挑戰。

馬拉松運動博覽會今年來到第五屆，受到新冠疫情的影響，有些廠商不克前來參展，整體攤位數縮減了三成，但是仍有超過50家參展廠商參加。為了給堅持運動的人按讚，鼓勵大家一起來運動，參展單位紛紛卯足勁推出旗下的新產品或主力產品熱情參與，並提供優惠方案予前來參觀的跑者及運動愛好者：包括美國百年專業跑步品牌Brooks、最省力的專業跑鞋Hoka One One、國際知名運動壓縮品牌Compressport, 2XU、帥氣專業兼具運動眼鏡、專為跑者設計的Aftershokz無線藍芽耳機、降低運動傷害、增強運動表現的功能慢跑襪、磁力項圈磁力貼、運動器材，幾乎囊括所有運動相關的產品吃(喝)、穿、戴、抹、用，應有盡有。來到博覽會，滿足一站式的選購需求。

另外一大驚喜是Hoka One One不僅在現場展示新款碳纖維跑鞋Rocket X，還把首賣會獻給了博覽會的觀眾，粉絲們千萬別錯過了！船井生醫也邀請了藝人舒子晨於博覽會期間與民眾互動。

舞台區除了由參展單位提供精采的商情演示，還特別邀請從美國返台參加台北馬拉松的菁英選手，也是目前台灣男子馬拉松唯二能在2小時20分完賽的選手，有台灣最強素人之稱的褚孟聰到場現身說法分享跑步經驗，和集美麗與智慧於一身復健師分享運動防護知識。

有興趣的觀眾請關注舞台節目表，把握此難得機會。為了讓更多的民眾能及時掌握博覽會現場的情況，主辦單位特別邀請時常參與路跑賽事的主持人，公視無事坐巴士節目主持人吉雷米，及Youtuber 哲睿Jerry到現場直播，為觀眾介紹博覽會廠商特色與現場的優惠活動。

為了觀展民眾及參展廠商方便現場就餐，今年展場增設了餐飲區，提供美味中西餐食及香醇手沖咖啡飲料，民眾可依口味偏好選購。

馬拉松運動博覽會隨時關心疫情發展，為確保防疫安全，力求把關每個防疫細節，將以最嚴謹的態度辦理此次展會。防疫措施將全力配合政府之指引，維持最佳社交距離、落實防疫措施，並於展場、相關設計物設立防疫告示與宣導標語，以提供觀展民眾、參展廠商和工作人員安全無虞之觀展品質及展場環境。

落實進場實名制，場內防疫措施包括：✔️①請出示身分證，直接掃描背面條碼②掃my code QR Code填寫線上表格，入場出示完成畫面③紙本：填寫姓名、電話。✔️配合量體溫➡️如體溫超過37.5度，謝絕入場。✔️配合全程配戴口罩，使用酒精消毒手部

展覽時間：12月17日、18日：中午12點至晚上8點，19日上午10點至下午6點。