Appier 奪下 MMA 2020 Smarties Awards亞太區銀獎

專精於人工智慧（AI）的台灣新創公司沛星互動科技（以下簡稱Appier）12/4 宣佈榮獲 MMA 2020 Smarties Awards 亞太區銀獎。全球行動行銷協會（Mobile Marketing Association，簡稱MMA）已連續八年頒發亞太地區行動行銷大獎。MMA表示，行動通訊在現代的傳播世界中已成為消費者互動的核心，這 20 個類別的獲獎者彰顯出他們在該領域的創新、創意與成就。

Appier 本次榮獲機器學習（Machine Learning）類別銀獎，該成果是基於與菲律賓領先的零售銀行─ UnionBank合作的成果。UnionBank長期以來有效地利用數據資料與尖端技術進行數位轉型，因而獲得MMA的肯定。

UnionBank Online是聯合銀行推動數位轉型的眾多努力之一。這是一款能讓用戶免費轉帳、繳費、進行支票存款、以及開設儲蓄帳戶的行動應用程式，有了UnionBank Online，用戶不需要特地前往實體分行，就能安全地在線上辦理好許多金融業務，這對協助客戶因應全球疫情的時節尤其重要。為了進一步推廣這款應用程式，UnionBank與Appier合作，採用 AI 與機器學習技術驅動的解決方案協助UnionBank簡化數位行銷流程，提升媒體採購效率，更快速地將這款應用程式的訊息投遞給目標受眾，提醒他們採用更簡單的方式進行個人銀行業務的管理。

Appier協助UnionBank將針對性強的訊息發送給精心挑選的目標受眾。同時，UnionBank也利用Appier先進的AI詐騙防治工具為品牌減少潛在的損害與低效的支出。結合UnionBank全方位的行銷與線上策略，Appier成功幫助UnionBank推廣新應用程式的使用率，包括提升安裝數、註冊數、擴大整體用戶群。透過AI與機器學習鎖定對象，並且在對的時間點與對的受眾溝通，UnionBank在短時間內大幅降低 CPA（每次行動成本），同時達成多項KPI（關鍵績效指標），最顯著的是註冊率、每次註冊成本、以及應用程式所帶來的潛在客戶數量，這些成效與從其他渠道引入的數量相當，像是最大的搜尋引擎與社群網絡。