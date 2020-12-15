全國市場魚漿王 市場專業職人頂尖對決

經濟部近年推出菜市場「美食美感」帶路引起注目，近期舉辦「台灣䱊鯕鱗-市場魚漿王爭霸戰」競賽，經過專家學者全國市場跑透透初選後，於(12/07)假高雄餐旅大學中廚系實習教室辦理決賽，分為「好丸組」及「好吃組」二組進行競賽，並邀請國廚阿發師及美食大師梁幼祥率領堅強的評審團選出首屆「台灣䱊鯕鱗-市場魚漿王」。

經濟部中部辦公室表示，魚漿王爭霸戰活動吸引許多魚丸、魚漿攤商的注意，報名基本條件是魚漿需自製、要開放製作後場供初選委員現勘評選，所以從北到南甚至離島馬祖，不僅前場販售環境優良，後場製程環境也讓人放心，有些還通過ISO 22000的專業工廠，實在非常難得。透過本次「台灣䱊鯕鱗-市場魚漿王」選出來的攤商，民眾絕對可以買得安心、吃得開心。

12月7日在高雄餐旅大學的決賽，參賽者帶著自己的材料，在現場限時60分鐘實際操作，再經過專業評審的嚴格詢答與品嘗。評審梁幼祥表示，魚漿產品要做得好，魚貨食材要新鮮，在製作手藝上也是重點。名廚阿發師也表示，今天有許多二代或三代的年輕人代表百年老店參賽，代表傳統市場魚丸、魚漿產業的傳承與多樣性。本次參與評比的產品不僅多元豐富，口味也是難得一見，許多攤商把壓箱寶都搬出來參賽，「好丸組」有各種魚丸和以干貝、鮮蝦、花枝為主原料的製品；「好吃組」更有許多甜不辣、牛蒡魚餅與蝦捲、八寶捲…等，不僅值得消費者購買，更值得政府大力輔導和推廣。

本次通過評選成為「台灣䱊鯕鱗-市場魚漿王」的「好吃又好丸」計20攤、「好丸組」計5攤、「好吃組」計5攤，共計30攤，經濟部中部辦公室會針對攤商進行各項推廣及宣傳活動，包括：辦理品嚐會、聯合行銷活動及邀請媒體及部落客進行踩線報導，並規劃得獎攤舖的「魚漿王地圖」，結合微旅行指南及魚漿王故事行銷的方式，為攤舖打造整體新形象。