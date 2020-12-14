MINI Care 歲末健診活動開跑

2020年即將邁入溫馨歲末， 2020年12月15日至12月31日，MINI總代理汎德於全台MINI經銷商服務中心舉辦「MINI Care歲末健診活動」，邀請車主於歲末時節預約回廠時間，由符合德國原廠規格的車輛檢修設備、通過原廠專業認證的檢修人員，為MINI車主提供最無微不至的呵護！健診期間，除了提供六大項免費車輛檢查服務外，空調、煞車及底盤系統等多項精選原廠零件亦擁有68折起特惠，原廠加裝品、生活精品再享多項精選組合特惠。讓MINI與車主一同為新的一年做好萬全準備！

MINI歲末健診期間，精選原廠零件68折起特惠。圖／業者提供

MINI歲末健診活動

享免費六大項車輛檢查服務：底盤系統、煞車系統、電瓶效能、燈光系統、雨刷系統、輪胎胎面與胎壓(含備胎)、胎紋深度檢測。 MINI原廠零件優惠：活動期間內空調、煞車及底盤等精選零件享最低68折起特惠(不含特價品&工資另計) 。 MINI生活精品、加裝品特惠禮遇：健診期間購買MINI原廠橡膠腳踏墊、後箱防水置物墊，享MINI鋼琴黑車身字標87折特惠；購買MINI英國旗後視鏡外蓋，享MINI英國旗尾燈86折加購特惠。還有MINI生活精品聖誕禮物組，挑選最有風格的禮物，陪你和摯愛共度溫暖佳節！

為節省車主寶貴的時間，建議MINI車主預先向服務顧問預約回廠時間。詳情活動內容，請洽MINI車主服務專線0800-801-101。

健診期間購買原廠腳踏墊享鋼琴黑字標加購特惠。圖／業者提供

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