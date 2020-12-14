傳捷報！中國醫藥大學洪明奇校長榮獲全國大專校院桌球賽首長組單打冠軍

–中國醫藥大學洪明奇校長（左）獲今年全國大專校院教職員桌球錦標賽首長組單打冠軍。圖／中國醫藥大學提供

中國醫藥大學今年參加全國大專校院教職員桌球錦標賽傳捷報；由洪明奇校長領隊的桌球代表隊，雖沒有國手級的選手，仍憑藉自我完善的勇氣與團隊默契互挺，在好手雲集的競技中脫頴而出，榮獲男子丙組團體賽第三名，洪校長技高一籌，榮獲首長組單打冠軍。

全國大專校院教職員桌球錦標賽首長組單打冠軍獎牌。圖／中國醫藥大學提供

中華民國大專校院109年度教職員桌球錦標賽於11月27日起在國立成功大學中正堂舉行兩天，分為首長組單打、一級主管組單打、長青組單打、雙打以及男子甲、乙、丙組與女子甲組，採五局三勝11分制，共有11所大學院校160位選手參與競賽。

中國醫藥大學教職員桌球代表隊由洪明奇校長親自領隊，更身先士卒的下場參賽，以敏捷的速度與當機立斷的反應揮拍拚戰，過關斬將連戰皆捷，榮獲首長組單打冠軍殊榮。

中國醫藥大學獲全國大專校院教職員桌球錦標賽男子丙組團體賽第三名。圖／中國醫藥大學提供

世界知名癌症基因科學家洪明奇校長開心的說，人生就是試著挑戰自己，桌球運動對頭腦及體能均有很高的要求，科學是一樣的！它有許多微妙之處用來鼓勵促進科學，況且，一個協作的團隊將更有生產力！

中國醫藥大學桌球代表隊在團體組循環賽中，分別與中正大學、建國科大、空軍官校、靜宜大學、高雄大學交手進入決賽，獲男子丙組團體賽第三名。

洪明奇校長領隊的中國醫藥大學教職員桌球代表隊，成員包括楊良友國際長、黃偉謙教授、梁育民教授、施子卿教授、龔志力副教授、吳東川副教授、王佩凡助理教授、陳昱文助理教授等九人。