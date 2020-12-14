傳捷報！中國醫藥大學洪明奇校長榮獲全國大專校院桌球賽首長組單打冠軍
中國醫藥大學今年參加全國大專校院教職員桌球錦標賽傳捷報；由洪明奇校長領隊的桌球代表隊，雖沒有國手級的選手，仍憑藉自我完善的勇氣與團隊默契互挺，在好手雲集的競技中脫頴而出，榮獲男子丙組團體賽第三名，洪校長技高一籌，榮獲首長組單打冠軍。
中華民國大專校院109年度教職員桌球錦標賽於11月27日起在國立成功大學中正堂舉行兩天，分為首長組單打、一級主管組單打、長青組單打、雙打以及男子甲、乙、丙組與女子甲組，採五局三勝11分制，共有11所大學院校160位選手參與競賽。
中國醫藥大學教職員桌球代表隊由洪明奇校長親自領隊，更身先士卒的下場參賽，以敏捷的速度與當機立斷的反應揮拍拚戰，過關斬將連戰皆捷，榮獲首長組單打冠軍殊榮。
世界知名癌症基因科學家洪明奇校長開心的說，人生就是試著挑戰自己，桌球運動對頭腦及體能均有很高的要求，科學是一樣的！它有許多微妙之處用來鼓勵促進科學，況且，一個協作的團隊將更有生產力！
中國醫藥大學桌球代表隊在團體組循環賽中，分別與中正大學、建國科大、空軍官校、靜宜大學、高雄大學交手進入決賽，獲男子丙組團體賽第三名。
洪明奇校長領隊的中國醫藥大學教職員桌球代表隊，成員包括楊良友國際長、黃偉謙教授、梁育民教授、施子卿教授、龔志力副教授、吳東川副教授、王佩凡助理教授、陳昱文助理教授等九人。