2020台灣電電公會國際鏈結論壇 12/18日舉行並開放免費報名

為積極協助台灣ICT產業朝國際佈局及落實永續發展目標，台灣區電機電子工業同業公會（簡稱電電公會），特以「立足台灣、鏈結國際、佈局全球」為主題，在12月18日(五) 於台北國際會議中心舉辦「2020台灣電電公會國際鏈結論壇」(墨西哥、捷克、斯洛伐克、歐盟)，廣邀產、官、學、研界及國內外使節代表，進行國際鏈結O2O論壇活動，主辦單位電電公會也歡迎各界免費踴躍報名參加。

電電公會表示，值此美國總統大選告一段落及面對後疫情時代之挑戰氛圍，公會爭取經濟部國際貿易局的大力支持，以及我國駐墨西哥、捷克、斯洛伐克等國大使與上述國家駐台代表的鼎力協助，也獲得外貿協會、工業總會、工研院的無間合作，此次論壇邀請到的國內外講師陣容極為堅強，包括本會在墨西哥與捷克姐妹會現任會長，我國ICT產業先進業者如緯創、台達電，以及研究歐洲產業發展多年的資深工研院駐歐專家，詳情可參見報名連結之講師介紹。

電電公會指出，期盼此次論壇能為台灣ICT產業業者提供全球布局的資訊，開啟全新的營運思維，突破Covid-19局限情勢，也誠摯歡迎各界業者加入電電公會，攜手共創2021新局。報名連結網址：https://qrpass.cc/order/1225/