臺中首推！耶誕水舞燈光秀夢幻登場

「2020臺中好YA誕」於12月11日至27日登場，今年首度在柳川推出耶誕水舞燈光秀，透過繽紛跳躍的波光舞動，感受柳川施展的耶誕祝福；耶誕主樹「禮讚之樹」也將於舊臺中火車站前廣場亮相，以9,999朵彩結組成，每朵都代表最深的祝福，傳達面對疫情仍要團結守護的意象。

圖／臺中市政府水利局提供

臺中今年首度推出「耶誕水舞燈光秀」，柳川水面揚起陣陣水柱，隨著歡快的聲光節奏錯落起舞，搭配鐳射光投影生動耶誕意象，吸引眾人目光；柳川耶誕水舞燈光秀將於12月11日至27日每日17時30分至21時30分、每30分鐘演出一次，歡迎民眾前往感受歡樂的佳節氛圍。

圖／臺中市政府水利局提供

有別以往耶誕對華麗燈飾的印象，今年首度在柳川推出動態的水舞燈光秀，創造浪漫絕美的視覺饗宴。水舞秀的水源取自河道內既有水，展演後即回放至河道內，無須外接自來水，從規劃評估、河岸保護、動工至展演，每一步驟均嚴格把關。

臺中市長盧秀燕表示，今年全球新冠肺炎疫情肆虐，許多人的生活因此受到影響、面臨考驗，因此今年特別邀請在地工藝家蕭明瑜老師以9,999朵紅色彩結打造11米高的主樹「禮讚之樹」，每一朵彩結都代表最深的祝福，盼藉此傳達面對疫情仍要團結一致、彼此守護的溫暖意象。活動期間在臺中舊火車站前廣場還有異國雪景小屋市集，歡迎大家來臺中歡度耶誕佳節。

圖／臺中市政府水利局提供

今年臺中耶誕燈飾融入山海屯城特色，柳川景觀段（臺灣大道─民權路）主題為歡樂奇幻遊樂園，臺中城市吉祥物五大燈飾結合在地產業，包含「來虎與奇幻白海豚」代表海線觀光、「歐米馬與魔幻吹雪」呈現后里薩克斯風、「虎爸與幸福柺杖糖」象徵興中糖果街、「樂虎與魔術耶誕襪」呈現臺中花卉、「虎媽與驚喜大禮物盒」大展糕餅文化；另外還有一座隱藏版燈飾「臺中HO HO HO」，呈現耶誕老公公忙裡偷閒喝起臺中珍珠奶茶。

此外，綠川景觀段（成功路─臺灣大道─中山路）打造耶誕魔法森林，魔法森林不可缺少的就是魔法神獸，森林裡的主角燈飾「神秘白馴鹿」高達4公尺，傳說看見白馴鹿就會心想事成，搭配水霧鐳射燈光，營造夢幻情境，彷彿置身魔法世界。

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(以上資料由臺中市政府新聞局提供)