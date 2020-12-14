經濟部中部紡織產業數位中心 於織襪芭樂節熱鬧揭牌

為協助中部紡織產業進行數位轉型，經濟部於彰化縣社頭鄉成立「經濟部中部紡織產業數位中心」，並結合地方產業盛事「織襪芭樂節」於12月12日舉行揭牌儀式，由部長王美花、工業局長呂正華、工研院材化所長李宗銘等擔任揭牌貴賓。

王部長表示，中台灣是戶外休閒紡織產業重要聚落，中小企業間分工緊密，因此導入數位科技串接供應鏈更形重要。該中心未來將扮演召集與服務平台角色，透過材化所的技術與服務能量，結合公協會與領頭羊廠商，落實以大帶小的精神，整合在地產業，形成泛聯盟的生態系，作到「管理數位化」及「製造數位化」，讓供應鏈業者彼此更有默契，快速而有效率的接單。同時，該中心具有紡織高階製造的軟硬體，能夠與技職院校深化合作，培育產業轉型需要的高階製造人才。

王部長期勉「經濟部中部紡織產業數位中心」未來能快速有效串整供應鏈，並將設計概念如色彩、花色等融入產品製造過程，帶動在地紡織產業打國際盃。

織足藏樂館 為在地產業帶動農特產行銷的成功模範

自民國101年起，經濟部工業局委託工業技術研究院材化所進駐彰化社頭，設立「織足藏樂館」輔導在地織襪產業，為擴大服務中部紡織相關產業，陸續成立「經濟部中部紡織產業推廣中心」、「智能紡織品聯合設計中心」及「先進紡織設備人才育成基地」，結合工研院材料技術以及智慧機械設備促成跨異業合作平台，聚焦高附加價值之戶外運動休閒智能紡織品。同時整合南應大、嶺東、亞洲等大學訓練新銳設計師，與高職學校達德商工進行學研合作培訓機師人才，以補足產業人才需求缺口，並聯結地方文化、特色與觀光資源以達活絡地方商機及提升產業發展之技術能量。

「織襪芭樂節」是中部地區年度採購盛會，12月11到13日在織足藏樂館週邊熱鬧展開，乃結合社頭鄉的織襪產業與芭樂產業特色之全國性活動。三天活動現場搭配MIT微笑標章產品展售會，有近300家MIT紡織業者、織襪廠商及在地農特產業者共同參與。今年更在「織足藏樂館」辦理八周年慶品牌聯合特賣會，利用台灣科技紡織產品之優勢，以聯合行銷特賣方式，帶動年終採購氣氛，本活動共計20家以上品牌紡織相關廠商如台鈺、廣福、法頌、皮爾卡登、冠凱、思薇爾等販售上千種優質商品，現場人潮不斷湧入，織足藏樂館已成為在地產業帶動農特產行銷的成功模範。

經濟部中部紡織產業數位中心 驅動中部紡織聚落數位轉型

近年來數位經濟快速發展，消費市場帶動供應鏈結構轉變，中小企業急需進行數位轉型以快速反應嫁接國際市場。經濟部表示，目前正逐步推動以傳統型中小企業為主之紡織相關產業進行導入數位化、數位優化等方向發展，尤其是中部地區有織襪、內衣及戶外休閒紡織品等紡織產業聚落，特別成立「經濟部中部紡織產業數位中心」，協助接單廠為主要對象，以數位轉型為主、設計加值為輔，帶動產業鏈廠商進行數位導入與優化，驅動產品服務加值與商業模式創新。同時亦針對產業鏈材料端、設計端及織造端等相關參數進行數位化管理並建構為雲端資料庫，協助業者解決急單與少量多樣化之迫切問題，即時提升接單廠與供應鏈廠商之運作效率。

經濟部未來仍會持續進行在地產業深化輔導，期勉「經濟部中部紡織產業數位中心」能不負使命，達成促進中部紡織聚落數位轉型之目標，協助中部紡織廠商成功嫁接國際市場，開拓紡織產業數位商模新藍海商機。