2020金點設計獎、金點概念設計獎「年度最佳設計獎」出爐！

台灣設計表現出眾 攬20大獎奪冠

設計圈年度盛會「2020金點設計獎頒獎典禮」，12月11日在台北壹電視攝影棚盛大舉行，並揭曉象徵最高榮譽的「年度最佳設計獎」得主！今年共選出24件「金點設計獎年度最佳設計獎」、3件「金點設計獎年度特別獎」、3件「金點概念設計獎年度最佳設計獎」以及1件「金點概念設計獎年度特別獎」得主。在所有得獎作品中，台灣一舉囊括20件，為最大贏家，來自中國大陸、香港、泰國、波蘭等地作品亦有亮眼成績。今年金點設計獎更首度頒發「最佳設計成就獎」，表彰在台灣設計領域具代表性、擁有傑出成就或特殊貢獻者，由現任「世界設計組織」（WDO）區域顧問張光民獲獎。

2020金點設計獎頒獎典禮圓滿落幕。圖╱台灣設計研究院提供

頒獎典禮以「2020」為主題，象徵無預警的疫情雖帶來諸多挑戰，卻也讓人們跳脫現狀，探尋更永續的未來發展，典禮首度移師專業攝影棚舉辦，以懸掛立方體六維度螢幕與演唱會等級的開放型舞台，打造超越高規格的場景。今年金點設計獎多達2,333件報名，吸引全球20國的設計師及業者共同角逐。本次共有83件作品入圍「年度最佳設計獎」，最後24件脫穎而出，包括產品設計類4件、空間設計類7件、傳達設計類8件、整合設計類5件。其中不少公部門創新專案在列，包括台灣電力公司「點亮十三層」、臺中市文化資產處的「串遊季」等，以導入設計的創新成果榮獲年度大獎。在年度特別獎部分，社會設計類今年有兩名得主，分別是台灣One-Forty移工教育文化協會的「好書伴計畫」，及香港啟民創社的「學老社：從設計學習老齡」，皆是就當前社會重要議題提出創新解決方案的設計行動，深獲評審團青睞。循環設計類則由來自泰國的新銳品牌GREEN DOT BLUE，以採用100%回收保特瓶製成、可循環再生的背包設計「ARTWORK TOMii」獲得殊榮。

來自泰國的設計團隊GREEN DOT BLUE獲得年度特別獎-循環設計。圖╱台灣設計研究院提供

金點概念設計獎今年共收到5,348件、來自全球24國的作品，其中8件入圍「年度最佳設計獎」，最後3件作品勝出，各可抱回40萬元高額獎金，分別為台灣的「森森喚」、「Cyclone Catcher」，及來自香港的「YEZO」。擔任決審的評審新加坡設計師楊國勝（Nathan Yong）提到，今年整體作品非常豐富多元，其中更有許多台灣作品從自身文化及社會汲取靈感，提出創新的解決方案，讓評審團相當驚豔，也期許未來參賽者更關注作品的社會影響力，以更無畏的設計想像，為世界創造更多可能性。此外，金點概念設計獎今年與宏碁（Acer）首度聯名辦理之「年度特別獎-ConceptD創能無限獎」，由來自台灣的玉川設計所以兼具傳統韻味與現代摩登鋒芒的新作「拳體」奪得大獎。

華碩電腦以「ROG Zephyrus Duo 15」抱回年度最佳設計獎獎座。圖╱台灣設計研究院提供

即將邁入第40年的金點設計獎，自2014年轉型以來，每年吸引全球設計好手同場競技，作品百花齊放。許多優秀設計作品透過金點設計獎被世界看見，概念作品也能藉由金點概念設計獎獲得關注與資源，有機會讓夢想成真。今年金點設計獎及金點概念設計獎共收到近8千件作品報名，已是全球設計好手不容錯過的指標獎項，未來期待集結更多世界各地的好設計，進而帶動國內產業重視設計，同時讓世界看見台灣豐沛的設計能量。詳細資訊請隨時關注金點設計獎網站（www.goldenpin.org.tw ）。