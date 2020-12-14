BMW 12月購車全車系0利率 指定車型享一年乙式全險與五星住宿假期

歲末時節，BMW總代理汎德邀請車迷朋友一同體驗不同凡響的德國頂級造車工藝與科技，不僅為全新2021年式新世代車款導入iPhone手機數位鑰匙與全新的BMW智慧語音助理2.0，更於本月推出全車系0利率輕鬆坐擁方案，全新世代BMW 1系列、BMW 2系列Gran Coupé可享低月付9,900元起多元分期方案，針對BMW X1等指定車型更享有一年乙式全險與頂級五星住宿假期，敬邀喜愛BMW的車迷朋友把握最佳入主時機，體驗BMW迷人的駕馭風采與豪 。

優雅俐落，承襲BMW 8系列Gran Coupé美型設計的全新2021年式BMW 2系列Gran Coupé，全面升級BMW智慧語音助理2.0與全新iPhone手機數位鑰匙，本月更享低月付9,900元起多元分期方案或尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅) 。圖／業者提供

貼心創新科技 全新2021年式新世代車款導入iPhone手機數位鑰匙、智慧語音助理2.0

持續精進的創新科技，使BMW持續引領車壇風範，BMW為體貼新世代消費族群的生活習慣，不僅將消費者喜愛的iPhone智慧型手機化身智慧鑰匙，更導入全新升級的BMW智慧語音助理2.0。透過全新的iPhone手機數位鑰匙，只要將手機感應車門把，就能為愛車進行上鎖/解鎖功能(可視需求另外設定手機解鎖密碼)，上車後將手機放在無線充電座上透過NFC感應便能直接啟動引擎，還能透過iPhone內建的Wallet錢包功能以iMessage分享數位鑰匙給最多五位家人與朋友，從此出門更加輕便。全新升級的BMW智慧語音助理2.0加入NLU自然語言辨識功能，讓車主在使用時能透過更加直覺且口語化的方式與語音助理進行互動，不論是查詢、調整車輛狀態或是詢問旅途行程資訊，皆能透過全新BMW智慧語音助理2.0協助，享受駕馭旅程。

全新2021年式新世代車款導入兼具科技與便利性的iPhone手機數位鑰匙、全新升級加入NLU自然語言辨識功能的BMW智慧語音助理2.0，讓消費者皆能享有潮流先鋒的頂尖科技。圖／業者提供

全新世代潮流車款 引領風采 新BMW 1系列、2系列Gran Coupé享低月付9,900元起多元分期方案

全新BMW 1系列，以犀利的筆觸勾勒出與眾不同的設計語彙，以突破慣性的掀背姿態在眾人面前搶眼登場；優雅俐落的全新BMW 2系列Gran Coupé則是承襲BMW 8系列Gran Coupé的美型設計，跳脫既有框架的全新物種更使眾多車迷心往神馳。全新2021年式新世代潮流車款座艙內皆具備全新iDrive7.0全數位虛擬座艙(含10.25吋虛擬數位儀錶以及10.25吋中控觸控螢幕)、BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技、BMW ConnectedDrive智慧互聯駕駛服務、全新升級的BMW智慧語音助理2.0與全新iPhone手機數位鑰匙。本月入主全新世代1系列、2系列Gran Coupé可享低月付9,900元起多元分期方案，針對BMW 2系列Gran Coupé更加碼推出尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅)，使更多車迷朋友輕鬆體驗駕馭BMW的美好與暢快。



全新BMW X1推出0頭款、0首付多元分期方案與一年乙式全險 本月交車再享頂級5星住宿假期

具備都會時尚外型的全新BMW X1，向來便以豐富配備及彈性多變機能廣受消費者青睞，不僅成為新世代家庭用車的豪華首選，更具備領先的安全與科技配備，除了配備主動防撞輔助與行人偵測、車道偏移警示、駕駛注意力輔助功能之外，24小時隨時為您解答生活大小事的旅程諮詢秘書、實用方便的無線Apple CarPlay整合系統、BMW智能衛星導航系統、車況抬頭顯示器、Comfort Access免鑰匙系統與尾門感應式啟閉功能均為標準配備。本月份入主全新BMW X1享0頭款、0首付多元分期方案或150萬60期0利率或尊榮租賃專案(含3年租賃0利率)與1年乙式全險，本月交車再享頂級5星住宿假期，滿足都會時尚的用車生活。



本月份入主全新BMW X1享0頭款、0首付多元分期方案或150萬60期0利率或尊榮租賃專案(含3年租賃0利率)，加碼1年乙式全險，本月交車更加贈頂級5星住宿假期。圖／業者提供

全新2021年式2.0L 318i Luxury、320i M Sport 本月入主享0利率專案與一年乙式全險

全新BMW 3系列身為同級車款中最具性能風範且最受歡迎的豪華運動房車，上市後持續獲得消費者好評與肯定，令人激賞的BMW EfficientDynamics高效動力科技、BMW EfficientLightweight輕量化高剛性車體結構與50:50的車身比例所塑造的精湛操控無懈可擊。全新世代BMW3系列除了令人耳目一新的全數位虛擬座艙外，更於新年式導入iPhone手機數位鑰匙與智慧語音助理2.0，具備自動倒車功能的BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助更是讓人從容駕馭。本月份入主全新BMW 3系列指定車型，享低月付9,900元起多元分期方案或180萬60期0利率或尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅)以及1年乙式全險，愜享豪華運動房車的恣意駕馭。



全新BMW 3系列指定車型享低月付9,900元起多元分期方案或180萬60期0利率或尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅)以及1年乙式全險。圖／業者提供

BMW全車系 十二月購車獻禮 (適用於20/21年式車型)