疼惜彰化家扶囝仔愛心園遊會攤位規模創新高 愛心送暖強強滾

今年的無窮世代寒冬送暖「疼惜彰化家扶囝仔」愛心園遊會現場人潮照樣強強滾。圖／陳仁義

面臨新冠肺炎疫情（COVID-19)的挑戰，社福界各項捐助受到嚴重衝擊，而彰化家扶成立54年來默默在地耕耘，還好有許多願意守護兒少的愛心社團、企業提供支持，成為家扶穩定的力量，由國際獅子會300-C3區與彰化家扶合辦的「2020疼惜彰化家扶囝仔愛心園遊會」今年已邁入第九年，在現任LCIF區協調長施進興多年的全力協助下，今年由彰工獅子會會長陳春宏、成功獅子會會長張阿圓、大彰興獅子會會長施龍貴聯合主辦，以獅子會的力量成功匯集近130萬元的捐款，讓現場捐款愛心鑼聲絡繹不絕，彰化家扶並結合各界的企業、社團、個人及志工們招募近150個攤位，讓「2020疼惜彰化家扶囝仔」愛心園遊會13日在彰師大寶山校區盛大展開，當天現場人氣一樣強強滾，讓家扶親子在寒冬中愛心滿點。

長年投身公益、關懷救助弱勢的現任國際獅子會300-C3區LCIF區協調長施進興（佐岡鋼鐵董事長）（圖右四），九年來為彰化家扶籌辦愛心園遊會出錢出力無私奉獻，今年也以所屬社團、企業名義贊助5個攤位義賣，大力協助籌募善款幫助家扶兒安心就學。圖／陳仁義

國際獅子會300-C3區LCIF區協調長施進興敲響愛心鑼捐款助家扶兒安心上學。圖／陳仁義

成功獅子會也是推動此次愛心園遊會的重要功臣之一。圖／陳仁義

今年的彰化家扶愛心園遊會以「54家扶、助你幸福」為活動主題，今年來自個人、公司團體、企業、社團的總攤位數高達近150個攤位，創下歷年來的攤位規模紀錄，也真正感受到台灣人善的力量，開幕當天出席蒞場貴賓有彰化縣長王惠美、社會處處長王蘭心、彰化市長林世賢、立法委員黃秀芳、行政院政務顧問邱建富、國際獅子會300-C3區總監陸振佑、LCIF區協調長施進興、彰工獅子會會長陳春宏、成功獅子會會長張阿圓、大彰興獅子會會長施龍貴、繼茂橡膠工業專員施卉珍、家扶基金會副執行長劉國璋、育達獅子會前會長陳秀美、麥仕佳食品董事長陳志池、富味香食品總經理劉兆華、彰化師範大學副校長張景然、正隆公司暨鄭火田慈善基金會組長王仁宥、彰化縣社會福利事業協進會理事長王水河、彰化家扶扶幼委員會主委廖慧珠、二副主委辜福榮、三副主委李世湧伉儷、永久認養人聯誼會會長謝芬蘭、一副會長曾蘭慧、兒少保委員會主委蔡文瑞伉儷、一副主委施燈煌、二副主委李喬通、員林區扶委會一副主委謝惠米、田中區扶幼委員會主委陳世曉伉儷、一副主委邱淑慧暨各獅子會、社團等，與會貴賓們都裝飾聖誕帽、髮箍，扮演聖誕老公公入場，高舉愛心手牌及隨著升空的五彩氣球，會場充滿溫馨而歡樂的聖誕氣氛，大家並合唱「感謝你的愛」，感謝各界持續用愛包圍家扶親子，並希望在新冠肺炎疫情下，每個家庭依然能維持防疫新生活的幸福。

彰化家扶扶幼委員會主委廖慧珠敲響愛心鑼捐款助家扶兒安心上學。圖／陳仁義

員林區扶委會會一副主委謝惠米敲響愛心鑼捐款助家扶兒安心上學。圖／陳仁義

田中區扶幼委員會主委陳世曉伉儷敲響愛心鑼捐款助家扶兒安心上學。圖／陳仁義

永久認養人聯誼會會長謝芬蘭敲響愛心鑼捐款助家扶兒安心上學。圖／陳仁義

彰化家扶表示，從去年起，彰化家扶已開始提供偏鄉學校認養服務，包括彰化縣天盛國小、永樂國小及大園國小，結合民眾的愛心認養，補助學校課後輔導及才藝培育的費用，今年天盛國小及大園國小師生特別感謝家扶認養的挹注，帶領孩子上台表演陶笛吹奏及舞蹈，學習成果在園遊會舞台上獲得滿堂彩。

彰化家扶認養的彰化縣大園國小帶來精彩的舞蹈表演。圖／陳仁義

該愛心園遊會除了招待家扶親子在園遊會中欣賞才藝表演外，也可持著各界認捐的園遊券在會場各攤位兌換食物、生活用品，活動中更由慈濟志工帶領現場民眾一同響應垃圾不落地及垃圾分類，讓民眾在歡樂同時也能為地球環保盡一份力。

另外，彰化家扶中心亦盼望透過此活動補足110年度服務經費的缺口，穩定提供彰化縣26個鄉鎮市扶助家庭共1781戶家扶親子的生活、教育、醫療及寄養、兒童保護服務等經費，期待各界一起響應支持「掏掏口袋零錢、幫幫孩子童年」，營造未來的無窮世代。

汽車鈑金師傅梁弘鍵（圖右）已連續7年義賣棉花糖幫助家扶兒。圖／陳仁義

公益小天使何安妮同學連續4年愛心不缺席，現場演奏小提琴募款捐家扶。圖／陳仁義

矽品精密人資處處長張美慧（圖前排左四）號召15位志同道合的同仁犧牲假日一起到園遊會場擔任志工義賣商品。圖／陳仁義

而已連續多年在彰化家扶園遊會設攤的台灣自來水公司第十一區管理處因全體員工認同彰化家扶對弱勢家庭的扶助工作，無償支援自來水車做為園遊會當天的用水，解決了衛生用水及便利所有園遊會攤位取水與清潔之用，也因多年來看見兒少及家庭們在園遊會當天親子開心愉快採購、親子互動的畫面，因此，多年來員工們以集結多人的小額募款，匯流成一筆善款用來擺設園遊會攤位及捐贈園遊券給家扶的親子參加園遊會，希望藉由參與園遊會盡一點棉薄之力，讓更多人看見家扶兒的需要。

台灣自來水公司第十一區管理處多年來集眾之力共同參與彰化家扶愛心園遊會。圖／陳仁義

彰化家扶劍道班成員也來義賣衛生紙盡一己之力幫忙募款。圖／陳仁義

彰化家扶劍道班孩子從雙手向上化為雙手向下，今日除於攤位前賣力吆喝外，更主動拉著生澀害羞的成員穿梭會場義賣衛生紙，不論義賣金額多寡，方案成員積極義賣態度實在是值得鼓勵與肯定。