VOLVO 攜手《小三元》低溫送暖 獨家精緻港點進駐全台展間

VOLVO 汽車繼夏天推出與《蜷尾家》合作的獨家口味冰淇淋後又一力作！ 在低溫到來之際，邀請新潮精緻港點品牌《小三元》進駐全台各大展示中心，推出 VOLVO 獨家供應的奶黃流沙黃金蛋塔，濃滑的奶黃流沙內餡結合葡式蛋塔的千層酥皮，唇齒留香的獨家美味要讓所有 VOLVO 車主暖心又暖胃！

此次國際富豪汽車合作的《小三元》系出粵菜老店《大三元酒樓》，延續港式飲茶文化，主打精緻新潮的創意港點，以傳統手藝為經典口味賦予全新靈魂。本次《小三元》特別為 VOLVO 打造「奶黃流沙黃金蛋塔」，全台僅有 VOLVO 車主吃得到！ 《小三元》港點團隊以全手工特製奶黃流沙餡，必須先將鹹蛋黃淋上金門高粱酒後烤出香氣，再加入奶油、鮮奶油打至滑潤質地，冷卻後灌入葡式蛋塔內，經由再次回烤，內餡化為濃滑金沙，與酥脆的千層塔皮和蛋塔餡交織成鹹、甜、酥、香的味蕾交響曲。

為體恤車主在低溫的冬日前來保養愛車，VOLVO 汽車以一口滿足鹹、甜、酥、香的美味享受，讓 VOLVO 車主暖心又暖胃。 即日起至 2021 年 1 月 31 日止，年終感恩回饋季活動期間，VOLVO 車主回廠消費不限金額，皆可享用獨家供應的《小三元》奶黃流沙黃金蛋塔，還能享有全車免費 20 項健檢、零配件 75 折起，與原廠精品 3 重好禮等優惠！欲瞭解更多活動細節，請洽顧客服務專線 0800-40-60-80 或全台各大服務據點。



