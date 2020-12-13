瞄準雙12購物節商機 萊爾富推出限量抽iPhone12 Pro手機

瞄準「雙12」購物節商機，萊爾富採線上「Hi-Life VIP」APP、虛實整合萊購物平台、線下門市三管齊下，推出多項寵愛會員雙12購物好康回饋活動，還有機會抽iPhone12 Pro手機。

繼去(2019)年雙11推出限量「CASIO手錶Hi點加價購」創下5分鐘內完售新紀錄，今年雙12於「Hi-Life VIP」 APP重磅推出時下最夯熱銷機款「iPhone12 Pro」128和256 GB系列石墨與太平洋藍色限量手機預購活動(每款、每色各限量10支)，會員可於12月12日起至2021年1月9日前，透過「Hi-Life VIP」APP完成預購，還可抽 iPhone12 Pro 。

12月15日前推出「雙12下殺」館Hi Café 大杯熱美式咖啡和大杯熱拿鐵咖啡同品項買12送12，以及多項商品12件組，最低下殺4.5折起；虛實整合萊購物平台也同時推出全館單筆消費滿350元享Hi點8倍送，還有「雙12爆殺品」館推出多項居家生活用品，最低1.9折起，以及「3C家電」館選購「各式家電」館別內的商品，下單並完成取貨，再享免費喝咖啡。

萊爾富門市也推出會員購買3C周邊商品(不含商品卡)，享消費金額12％回饋活動。12月31日前，會員至萊爾富消費使用HiPay結帳再享Hi點2倍回饋。

歡慶雙12購物節 萊爾富舉辦「會員年終慶」祭出近百萬獎項

2020年進入最後倒數，萊爾富祭出近百萬獎額舉辦「會員年終慶」多重活動吸客。首重活動推出「雙12萊抽獎」，即日起至2021年1月5日前，會員到萊爾富完成任一指定任務，即可抽iPhone12 Pro手機、全國電子提貨券－SONY PS5光碟版主機、ezfly易飛網共計1萬元即享抵用券；還有120,000 Hi點、威秀影城VIP電影票2張、爭鮮迴轉壽司150元即享券，以及萊爾富購物金100元和漢堡王小華堡等多項好禮機會。

第二重為「會員週三搶好康」活動，會員可於12/9、12/16、12/23、12/30每周三早上10點於「Hi-Life VIP」APP「點數兌換」平台，以全點免費兌換超值商品，如4,000 Hi點可換購LAZY MARU「A4文件袋」、5,000 Hi點換購實用手機指環扣， 50,000 Hi點換購陶瓷不沾湯鍋、低壓悶煮鍋等超值商品(限量，兌完為止)。

第三重為即日起至12月15日前推出「雙12有點樂」活動，會員可使用12 Hi點加9元起換購門市165項指定商品，兌換成功後，萊爾富再原點奉還，即反饋原本所花費12 Hi點，讓會員集點、用點更有感。

迎接今年雙12商機，12月15日前萊爾富在「Hi-Life VIP」APP內的整買零取「雙12下殺」館，推出Hi Café 大杯熱美式咖啡和大杯熱拿鐵咖啡享同品項買12送12，以及多項商品12件組，最低下殺4.5折起。

萊爾富「Hi-Life VIP」APP 整買零取推出多項商品12件組，最低下殺4.5折起，使用Hi點折抵消費金額再回饋4％點數。圖／萊爾富提供

疫情期間，減少紙鈔接觸傳染，萊爾富祭出會員使用行動支付HiPay消費享Hi點2倍送活動，周三會員日會員單筆消費每滿100元，再贈100 Hi點(可累贈無上限)。12月15日前使用HiPay綁定聯邦銀行卡，消費滿150元(含)以上，送光泉豆漿/米漿/無加糖鮮豆漿(3選一)，限量6,000份；12月31日前，使用HiPay綁定國泰世華銀行卡，單筆消費滿150元(含)以上，送25元購物金，使用HiPay綁定台新@GOGO卡，消費不限金額享最高6％回饋，詳情可查詢https://www.taishinbank.com.tw/TSB/personal/credit/intro/overview/cg021/card001/