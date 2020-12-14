第六屆「臺灣工藝之家」授證典禮 25位頂尖工藝師榮獲認證

睽違8年，由文化部指導、國立臺灣工藝研究發展中心主辦的「臺灣工藝之家」認證評選今（109）年再次啟動。工藝中心在12月13日於工藝中心臺北當代工藝設計分館舉辦25位新科臺灣工藝之家的授證典禮，由行政院長蘇貞昌親自授予「臺灣工藝之家」入選證書。

國立臺灣工藝研究發展中心表示，「臺灣工藝之家」為工藝中心建立的傑出工藝家認證機制，藉以肯定各領域優秀工藝家的卓越表現，也透過工藝之家的認證，串聯臺灣各地的工藝達人。「臺灣工藝之家」從2004年起已經舉辦五屆，共145位工藝創作者獲臺灣工藝之家殊榮，今年第六屆的評選，初選由各縣市政府推薦在地精湛工藝家，再由工藝中心邀集工藝界專家學者進行複審、實地訪視及決審，歷經四關卡評選後誕生25位新科入選者，為臺灣工藝之家注入新活力。

入選者李俊蘭授獎。圖／業者提供

第六屆「臺灣工藝之家」包含金工工藝的楊炘彪、陳志揚、陳志昇、林國信、廖偉淇、盧瑞芷；漆工藝的梁晊瑋；陶瓷工藝的李俊蘭、侯春廷、吳宗義、許旭倫、蘇正立、許明香；玻璃工藝的林瑤農；竹藤工藝的劉興澤、翁明川；木工藝的林貞鐃、陳明洲、黃文彬、官小欽；纖維工藝的羅美玉、林潔怡、林佩瑩、周秀惠；石工藝的鍾榮華。入選者涵蓋15個縣市、7項工藝類別，年齡層也由40歲至70餘歲，顯見臺灣工藝產業多元而豐富，且象徵臺灣工藝扎根之深度與廣度。

入選者羅美玉授獎。圖／業者提供

國立臺灣工藝研究發展中心主任許耿修表示，臺灣有許多默默耕耘的工藝職人，在時間的淬鍊下，用雙手創造不凡的作品，此次臺灣工藝之家評選，是對卓越工藝家的肯定，也是臺灣工藝發展的重要機制，工藝中心未來也會與工藝家共同努力推廣工藝文化，持續扶植工藝產業。

臺灣工藝之家的評選不僅授予工藝家榮譽，也將藉由臺灣工藝之家工作室的參觀、技術教學等，使工藝產業與觀光結合，串連文化觀光旅遊資源，成為各地方的工藝文化據點。這些工藝家肩負著臺灣在地工藝文化的傳承與推廣，工藝中心也會繼續支持工藝家，讓臺灣工藝走入國際。