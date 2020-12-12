劉清平榮任高雄市跨交會26屆理事長 期許協會再創高峰

高雄市跨世紀跨業合作交流協會(簡稱高雄市跨交會)11日舉行理事長交接典禮暨26周年慶典，身兼總源電腦總經理及帝佑實境董事長的劉清平正式接任理事長一職。劉清平理事長表示，未來一年任期，除了固定的企業參訪、會員聯誼等活動外，計畫增加跨業合作論壇媒合跨行業合作交流及增設本會FB粉絲專頁、LINE官方帳號，以增進會員間交流及行銷會員公司，並期許能在前會長及會兄姐的鞭策及鼓勵之下，帶領高雄市跨世紀跨業合作交流協會再創高峰。

包括義守大學校長陳振遠、前高雄市財政局長李樑堅博士、台北海洋科技大學前校長劉廷揚、義守大學EMBA執行長李建興、台灣上市櫃公司協會創辦人施明豪及多位高雄市重量級產業領袖踴躍出席，除了凸顯具有「百億協會」實力的高雄市跨交會的深厚影響力，也展現劉清平理事長的豐沛人脈。

高雄市跨交會26屆理事長劉清平。圖／黃全興

由於新任理事長劉清平來自資訊產業，並跨足AR/VR領域及數位轉型等專業領域，因而在本次慶典的多項活動中呈現包括VR 3D眼鏡、MR 3D眼鏡等新世代應用，也成為高雄市跨交會年度盛會的一大亮點。

高雄市跨交會已經邁入第26年，是南部地區少數實質上具有百億營業額的協會由各行各業精英人士所組成，因為入會審核非常嚴謹(入會資格須公司年營業額5000萬元以上及10位員工以上的公司負責人、上市櫃公司高階主管、醫師、建築師、會計師、律師，或由理監事審核通過的特殊專業人士)，代表性會員有嘉鴻遊艇執行長呂佳揚、新鵬工業董事長李松隆、上市公司國精化工總經理王海城、鼎宇建設總經理蔡淑貞、歐美建設董事長卓永富、高信工程董事長林益安、中華食品董事長陳秀卿…等，因為求質所以會員數不多，一直維持在70人左右，而且幾乎每位會員都是經營超過20年已上的企業經營者或高階主管，會員公司的年營業額加總起來超過百億元，因此也可以號稱是百億協會。

劉清平理事長表示，未來一年任期重點方向除了定期邀請產官學界知名人士及本會績優會員企業例會演講、舉辦國內外廠商觀摩企業參訪、會員聯誼春秋二季溪頭健走及會長盃高爾夫球賽以外，今年增加跨業合作論壇媒合跨行業合作交流及增設本會FB粉絲專頁、LINE官方帳號以增進會員間交流及行銷會員公司。期許能在前會長及會兄姐的鞭策及鼓勵之下將高雄市跨世紀跨業合作交流協會帶向另外一個高峰也希望能邀請到更多優秀會員加入本會。

高雄市跨交會26屆理事長劉清平，畢業於義守大學管理研究所碩士及澳門科技大學工商管理博士，從事電腦資訊相關產業超過30年，目前是總源電腦總經理及帝佑實境國際董事長，曾擔任高雄市新電腦商業同業公會理事長、高雄市虛擬及擴增實境產業協會理事長、義守大學校友總會理事長…等社團職務。