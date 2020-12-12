2021 5G爆應用商機 生活、零售、車用為主力

中小企業5G 智慧應用計畫助台企進入5G供應鏈

勤業眾信聯合會計師事務所執行副總經理溫紹群12月11日受經濟部中小企業處之邀出席分享全球5G發展趨勢，他指出，5G技術將推動產業升級，並預估2020年至2022年5G技術應用會以生活與零售為主，其次，為車用市場，他建議，台灣業者可以積極切入5G應用相關供應鏈體系。

為了協助臺灣中小企業在 5G 創新應用市場，快速找尋供應鏈合作夥伴，並且順利接軌 5G 進入門檻，經濟部中小企業處推動「推動中小企業 5G 智慧應用服務計畫」並舉辦成果分享會，展現具體成果。

資策會數位轉型研究所組長韓京呈出席分享會時則以「智慧未來，打造生活無限可能」為題，分享未來中小企業5G應用藍圖與發展契機。佳世達科技智能方案事業群處長諸葛宗也以探討5G商機資源的整合模式，以及解說佳世達如何透過多方跨界合作，與合作夥伴一起共創5G價值鏈。

分享會也邀請多家資通訊廠商、電信業者，在現場展示 5G 應用案例。例如佳世達科技就聯手脈動心聯、十三行互動及基隆100多間店家，在基隆執行5G大頻寬平台應用驗證專案，串聯在地店家及消費者透過5G平台，進行線上、線下的社群互動，並導入遊戲機制讓民眾真實體驗基隆在地人文。同時近期國旅正夯，因應觀光熱潮需求，雷門數據服務打造「5G實境任意門」產品結合4K直播、多元支付等技術，協助在地商家提供更多元的智慧觀光、智慧體驗方案，成功引導遊客一邊享受旅遊美景、一邊到店促進消費商機。

至於電信業者台灣大哥大及遠傳電信，也在活動中展示5G智慧行銷、智慧銷售方案。台灣大哥大與深義分析進行合作，以5G無線影像辨識技術蒐集人流資料，幫助店家更全面掌握來店的消費者樣貌資訊，透過電子看板推薦適合的產品，進而有效提升轉單率。至於遠傳電信則帶來智慧零售+ AIoT的應用，5G結合店家POS、電商結帳系統的大數據AI商情分析，即時獲得3D可視化資料應用，進而幫助業者創造更優異的消費體驗，加速業者實踐智慧零售新模式。

除了觀光、零售場域，在製造、教育現場其實也能善用5G技術。針對工業 4.0的發展趨勢，宇萌數位科技示範智慧製造的實際應用，將AR、VR及MR技術結合5G之後，操作者可以一邊使用 AR 遠端協作；一邊透過語音的指令，在工廠端處理棘手的產線問題。因為快速、穩定的5G網路，能大幅提升第一線操作者的安全性，也協助工廠未來在執行教育訓練時，有效克服操作者的技能落差。