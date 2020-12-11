房仲防疫獲官方肯定 住商「揪你尬節水」得好評

為台灣盡一份心，住商夥伴喜成節水小尖兵

有鑑於台灣常面臨缺水危機，住商不動產超前節水部署，於8/10~10/11舉辦『揪你尬節水』活動，邀請全民一起響應節水，透過活動力行企業社會責任（CSR），此活動的推行更獲得經濟部水利署青睞，邀請合作拍攝2支節水宣導公益短片，以企業與政府聯手抗旱的形象，共同推廣節水，這也是水利署首次與房仲業者合作，期盼發揮企業影響力，呼籲全台民眾一同重視地球家園的永續經營，成為政府與民間難得的合作典範。住商不動產行銷企劃處協理林如珊表示，根據氣象粉專「天氣即時預報」統計(2003-2020)，目前全台水庫水量，已達近17年同期最低，因此才腦力激盪結合節水活動，想不到能夠獲得那麼大的迴響。

林如珊指出，在全台用水量大，再加上台灣常面臨缺水狀況，透過住商不動產全台超過400家分店共同邀請全民響應節水，節水活動期間中，民眾除了贈送水龍頭起泡器，民眾於節水卡分享自己的節水妙招，也可參加抽獎，例如小朋友最愛的３Ｄ迪士尼漱口杯、海洋造型節水蓮蓬頭，最大獎甚至安排了市值近２萬的金級省水認證洗衣機，都獲得廣大迴響；許多家長帶著小朋友前往各店領取節水卡，孩子們創意發揮圖文創作各種節水方式，甚至學會自行安裝水龍頭起泡器，更有許多民眾分享生活中的節水撇步，從家庭用水重複使用、安裝各類節水器、使用感應式節水器、替換各種節水家電等，全民不分老少，紛紛獻出節水妙招。為期2個月的活動，吸引不少民眾更加重視節水議題，應該是能夠獲得水利署青睞的主要原因。

展望未來，林如珊表示，身為社會的一份子，住商透過「揪你尬節水」活動希望盡一己之力推廣環境保護，縱使在疫情期間，也能夠健康用水、樂活防疫。未來期待更多人可以加入節約能源的行列，一起讓生活環境更好更美麗，讓地球家園永續發展。