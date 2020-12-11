中華影音行銷協會與星狐行銷共創台灣第一家網紅訓練認證

「第二屆影音行銷產業趨勢高峰論壇」盛大舉辦

全台灣首家提供影音行銷產業人才與網紅訓練認證單位「中華影音行銷協會(VMA)」，於今日(2020/12/11)在台北盛大舉辦「第二屆影音行銷產業趨勢高峰論壇」。現場眾多產業界先進蒞臨影音論壇，特別邀請倚天資訊創辦人林昌修、台灣企業領袖交流會創會長黃信維、WebTVAsia大中華區董事總經理張文澤、世界城市愛情產業鏈智庫聯盟理事長柯子涵、赫菈文創整合行銷有限公司執行長劉昕融、福相電影股份有限公司總經理張逸方等貴賓，除此之外現場也有眾多知名網紅與KOL與社團領袖一同共襄盛舉。

本次論壇涵蓋三大面向與九大主題，內容豐富主題多元、由數位品牌經營、數位行銷、動畫影音、新媒體行銷、虛擬擴增實境，與時下最流行的直播帶貨和人工智慧等不同產業洞察，分享大影音5G時代下的最新市場動態，邀請到業界首屈一指的業界專家，現場座無虛席，一同見證台灣最大影音行銷年度盛會。

影音行銷是改變全世界最酷的行銷方式

在5G影音時代，57%消費者更容易被影音型廣告說服，65％消費者會因網紅介紹而認同品牌及產品，影音行銷蔚為流行。中華影音行銷協會理事長李國維表示:「影音行銷是品牌行銷的關鍵發展趨勢，同時也是吸引觀眾流量，改變全世界最酷的行銷方式」。品牌主愈來愈重視短影片製作宣傳，未來將打造相關影音自媒體培訓課程，發展產業人才訓練，舉辦業界交流活動，打造專業完整影音產業生態系、創造影音自媒體曝光與串連工商界百行百業。5G時代來臨，透過短影音加上行動互聯網的力量，影音行銷將帶來前所未有的市場機遇。透過影音內容強化社群黏著度、讓全世界看見台灣的行銷力，未來更將擴大在海外城市舉行跨界產業論壇，結合海內外城市躍為影音產業界頂尖領導者。影音協會同時也推出新手入門訓練課程，提供手把手全方位網紅訓練與影音製作行銷課程，更搭配導師孵化計畫、讓台灣有心成為網紅的朋友有潛力成為具有全球影響力IP的明日之星。

台灣第一家網紅訓練認證機構 期許打造更多的百萬網紅IP！

中華影音行銷協會與星狐行銷有限公司舉行戰略合作發佈會簽約儀式,期許藉由專業網紅與影音行銷產業人才培訓證照制度打造下一個百萬網紅IP！

星狐行銷CEO林采瑤興奮的表示:「5G時代的來臨,已經帶動了更多的商機,這次的COVID-19讓很多企業不得不提早面臨互聯網的網路運營。高速的網路讓直播互動更為及時,人人都可以當KOL,只要你願意分享人人都是網紅。」「星狐行銷很開心跟中華影音行銷協會合作,我們將提供最完整,最專業的自媒體培訓課程與認證機制,讓每個自媒體IP可以找到發光發熱的舞台。」

中華影音行銷協會(VMA)成立以來，致力於影音行銷產業人才培育、全球資源對接、影視音IP策劃、媒體形象諮詢等項目，並透過新媒體、自媒體、影音多媒體建立品牌，而今加入全球影音行銷聯盟，更積極將台灣優勢行銷國際。影音協會不僅號召商界、行銷界領袖共襄盛舉，也串連許多海外相關影視音公協會團隊結盟，規劃從台灣出發、全球設點，規劃讓台灣成為影音行銷的人才庫，提供影片行銷諮詢輔導與網紅直播人才訓練孵化、影音協會期許扮演成為品牌影音行銷的產業領導者。

影音協會VMA邀請品牌廠商、網紅、影音團隊、自媒體直播主，一同加入國際影音行銷的行列。