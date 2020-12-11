資訊月經濟部主題館首度台中登場 打造新運動潮

經濟部結合國內最大型消費性電子展「資訊月」，打造經濟部主題館今(109)年已邁入第7年，首站以「經艷狂潮 智解未來」新運動潮科技，於台中國際展覽館搶先登場。今年匯聚20家產學研單位的創新研發成果，預期照往年將吸引上萬人次的觀展人潮，協助產業推廣創新應用服務給民眾，並透過萬人體驗應用服務，協助產業更深入瞭解消費者需求，並掌握國內市場脈動。

本次涵蓋「運動科技」、「智慧防疫」、「沉浸娛樂」與「智慧生活」四大展區，皆是與日常生活息息相關的科技應用。現場還特別舉辦Web AR集章和粉絲團線上抽獎及周末運動科技推廣賽等精彩活動，歡迎民眾踴躍至經濟部主題館體驗新運動潮科技。

動感「運動科技」專區展示出科技結合運動全民健身新潮流，優力勁聯「Uniigym光影律動」可透過舞蹈肢體動追蹤考驗身體協調力、數位卡夫特的「動物之鬪」格鬥對戰電玩競技協助訓練反應力、方陣聯合「Phalanity VR飛輪」以VR模擬自行車賽達到飛輪健身效果強化肌耐力、資茂國際「I Archery科技射箭」拉弓射箭動作軌跡追蹤培養自身專注力、海量智能「NAPA智能羽球」挑戰身體爆發力極限。

「智慧防疫」專區則展出多樣化健康防疫科技應用，如今年最具話題性的口罩國家隊康那香推出「專利Z摺及3D立體」多樣態口罩織品。超乎想像的「沉浸娛樂」專區展出新型態的數位娛樂互動，HTC以「MOR超現實博物館」打造穿梭虛實的遠距藝術展示、搭乘群將智得「360VR超級五感體驗」VR互動體驗艙暢遊山海風光等，讓體驗超越現實，開啟無限創新體驗。

「智慧生活」專區則展出新興科技翻轉創意生活，工研院「聯網自駕巴士解決方案」自駕巴士偵測讓用路更安全及酷愛迪「XR動出好腦力」智能訓練等，藉由多元應用讓科技創意顛覆你我的生活。 為推廣運動科技祭出限定版－「誰是經奇隊長」運動推廣賽，請至經濟部工業局粉絲專頁(https://www.facebook.com/moeaidb)報名，有機會獲得防疫小物、3C周邊、健康穀物飲品或精美運動禮包等好禮。

另外，民眾至109年資訊月經濟部主題館活動，按讚、留言及分享並完成指定任務者，即有機會抽中智崴資訊i-Ride體驗中心券以及HTC VIVELAND體感互動體驗券。