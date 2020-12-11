資訊月經濟部主題館首度台中登場 打造新運動潮

中山大學南區促進產業發展研究中心副主任曾凡碩(左一起)、經濟部工業局電資組科長林青嶔、主任秘書陳怡鈴、台中市電腦商業同業公會理事長陳嘉鎰與國立體育大學休閒產業經營系系主任王凱立共同預祝展會圓滿落幕。圖／經濟部工業局提供
中山大學南區促進產業發展研究中心副主任曾凡碩(左一起)、經濟部工業局電資組科長林青嶔、主任秘書陳怡鈴、台中市電腦商業同業公會理事長陳嘉鎰與國立體育大學休閒產業經營系系主任王凱立共同預祝展會圓滿落幕。圖／經濟部工業局提供

經濟部結合國內最大型消費性電子展「資訊月」，打造經濟部主題館今(109)年已邁入第7年，首站以「經艷狂潮 智解未來」新運動潮科技，於台中國際展覽館搶先登場。今年匯聚20家產學研單位的創新研發成果，預期照往年將吸引上萬人次的觀展人潮，協助產業推廣創新應用服務給民眾，並透過萬人體驗應用服務，協助產業更深入瞭解消費者需求，並掌握國內市場脈動。

本次涵蓋「運動科技」、「智慧防疫」、「沉浸娛樂」與「智慧生活」四大展區，皆是與日常生活息息相關的科技應用。現場還特別舉辦Web AR集章和粉絲團線上抽獎及周末運動科技推廣賽等精彩活動，歡迎民眾踴躍至經濟部主題館體驗新運動潮科技。

動感「運動科技」專區展示出科技結合運動全民健身新潮流，優力勁聯「Uniigym光影律動」可透過舞蹈肢體動追蹤考驗身體協調力、數位卡夫特的「動物之鬪」格鬥對戰電玩競技協助訓練反應力、方陣聯合「Phalanity VR飛輪」以VR模擬自行車賽達到飛輪健身效果強化肌耐力、資茂國際「I Archery科技射箭」拉弓射箭動作軌跡追蹤培養自身專注力、海量智能「NAPA智能羽球」挑戰身體爆發力極限。

「智慧防疫」專區則展出多樣化健康防疫科技應用，如今年最具話題性的口罩國家隊康那香推出「專利Z摺及3D立體」多樣態口罩織品。超乎想像的「沉浸娛樂」專區展出新型態的數位娛樂互動，HTC以「MOR超現實博物館」打造穿梭虛實的遠距藝術展示、搭乘群將智得「360VR超級五感體驗」VR互動體驗艙暢遊山海風光等，讓體驗超越現實，開啟無限創新體驗。

「智慧生活」專區則展出新興科技翻轉創意生活，工研院「聯網自駕巴士解決方案」自駕巴士偵測讓用路更安全及酷愛迪「XR動出好腦力」智能訓練等，藉由多元應用讓科技創意顛覆你我的生活。 為推廣運動科技祭出限定版－「誰是經奇隊長」運動推廣賽，請至經濟部工業局粉絲專頁(https://www.facebook.com/moeaidb)報名，有機會獲得防疫小物、3C周邊、健康穀物飲品或精美運動禮包等好禮。

另外，民眾至109年資訊月經濟部主題館活動，按讚、留言及分享並完成指定任務者，即有機會抽中智崴資訊i-Ride體驗中心券以及HTC VIVELAND體感互動體驗券。

文 陳又嘉

工商時報