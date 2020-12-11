HACCP美國火雞邀您共享溫馨聖誕 美味饗宴

美國農業部(USDA)檢驗把關！HACCP美國冷凍火雞與煙燻全火雞美味饗宴。圖／業者提供

聖誕節即將來臨，美國家禽蛋品出口協會於今年11~12月25日與JASONS MARKET PLACE進行聯合促銷，全台25家門市皆有販售美國火雞(美國冷凍火雞與煙燻全火雞)，歡迎民眾預購美國農業部(USDA)檢驗把關的HACCP美國火雞，邀您共想溫馨聖誕 美味饗宴。

美食專家林美慧老師、American Institute in Taiwan Agricultural Trade Office美國在台協會 農業貿易辦事處主任Emily Scott與行銷經理Cleo Fu共同示範美國煙燻全火雞、三杯美國火雞、煙燻美國全火雞蔓越莓沾醬、美國火雞肉總滙三明治、美國火雞肉生菜沙拉…等美國火雞料理(拍攝：BODY體面雜誌 陳飛)，陪您一起歡慶佳節！

12月HACCP美國火雞創意食譜

美食廚藝專家林美慧老師提供，一、美國火雞創意食譜冷凍美國火雞-三杯美國火雞料理，食材：美國全火雞1/4隻、老薑15片、辣椒3支，大蒜10粒，九層塔1把，杏鮑菇4朶。調味料：米酒1杯、醬油1杯、香油1杯、糖2大匙。將美國全火雞解凍，剁成小塊。杏鮑菇可用手剝成塊，不規則的斷面可吸附湯汁，比起用刀子切的光滑的面，湯汁較不易附著。香油倒入鍋中，先炒香薑片，再放入雞塊拌炒至顏色轉白，加入杏鮑菇塊，接著加入上述調味料，燒開後轉為小火，蓋上鍋蓋悶煮15分鐘。然後上下翻動一次，再悶煮15分鐘左右，直至收汁濃稠為止，起鍋前加入九層塔翻炒一下，即可。

煙燻美國全火雞蔓越莓沾醬。圖／業者提供

二、煙燻美國全火雞蔓越莓沾醬，食材：紅酒300g，蔓越莓果醬300g，八角2粒，黑胡椒粒10粒，肉桂1支。做法：1.全部食材放入鍋中煮開片刻拌勻，即可；2.美國煙燻火雞切片，食用時沾裹或淋上醬汁食用。

美國火雞肉總滙三明治。圖／業者提供

三、美國火雞肉總滙三明治，材料：火雞肉100g、吐司2片、番茄片2片、生菜1片，美奶滋少許，起司片1片，牙籤3支；做法：1取吐司三分，分別夾入餡料。2.取利刀特斜切成三角形，再切成小三角形，分別用牙簽叉住。3將小三角形總滙三明治排於容器內。

美國火雞肉生菜沙拉。圖／業者提

四、美國火雞肉生菜沙拉，材料：美國火雞肉200g、生菜2片、彩椒2片、小番茄2片、糖心蛋1顆等；調味料：油醋醬1小匙；以及作法：1.將所有食材洗淨瀝乾，置於大盤中；2.食用時淋上油醋醬拌勻。