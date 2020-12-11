MISA傳智學院開幕 黃副市長、林局長親臨祝賀

業界領袖要找出影響台灣未來20年經濟成長的明星

由「將經營智慧傳承給成長型及轉型期之企業領導人」為核心宗旨的中華經營智慧分享協會，所打造的經營智慧傳承平台【MISA傳智學院】於12月11日盛大開幕。由擔任友尚董事長與大聯大集團副董事長的 MISA理事長曾國棟，邀請台北市副市長黃珊珊、台北市產業發展局局長林崇傑、以及近百位台灣上市櫃老闆和業界領袖，一同共襄盛舉，為台灣未來20年產業發展蓄積向上能量。

MISA（Management Intelligence Sharing Association，MISA），中華經營智慧分享協會（簡稱智享會），核心理念源自於MISA理事長曾國棟有感於台灣企業經營智慧的傳承斷層，在MISA之下經過半年的規劃籌備成立「傳智學院」，期盼透過企業院士的運營機制，找出台灣具潛力的企業家及高階領導人，由事業有成的企業家擔任「企業院士」，將經營智慧和實戰經驗系統化傳授，協助中小企業家創新商模，突破經營瓶頸，再創企業第二成長曲線。

MISA傳智學院開幕，黃副市長親臨祝賀。圖／MISA傳智學院提供

甫成立不到一年的MISA智享會，已連結橫跨科技界、法律界、財金界、零售流通界等38位上市櫃公司老闆及跨國企業總裁成為「企業院士」，並透過深度實戰工作坊的「院士班」、實戰演練的「企經班」以及經驗傳承的「傳智咖啡座談」等形式輔導上百位企業經理人，透過「企業院士」習得寶貴的企業經營實戰智慧。

開幕茶會當天邀來台北市副市長黃珊珊、台北市產業發展局局長林崇傑、(MISA副理事長：何飛鵬／李嘉華／郭智輝／賀士郡，MISA企業院士：朱志洋／宣明智／陳其宏／黃偉祥／黃日燦／周建宏)共同揭幕。台北市副市長黃珊珊也代表台北市政府出席，對MISA傳智學院的所有企業院士為臺灣產業與社會的貢獻致意。

MISA傳智學院開幕，理事長曾國棟致詞。圖／MISA傳智學院提供

台灣產業的發展，正值轉型升級的關鍵時期，其中，成長型的企業，若能順利突破瓶頸再創高峰，肯定對經濟成長造成指標性的影響。透過MISA傳智學院獨特的企業院士傳承制度，能為成長型及轉型期企業加速脫胎換骨。MISA傳智學院集結產業領袖的智慧經驗，於此刻開始，展望明年2021年循相同模式在台灣各城市落地開花，共同促進產業轉型升級，一起為台灣經濟成長最關鍵的中堅力量注入新能量！