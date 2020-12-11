國際綠色智慧交通論壇推動5G智慧科技產業創新

5G應用是國家未來發展趨勢，也是邁向永續城市的關鍵核心。由交通部與經濟部指導，電訊暨智慧運輸科技發展基金會、台灣永續能源研究基金會共同主辦，以「推動5G智慧科技產業應用新經濟」為主題的「2020 第七屆國際綠色智慧交論壇」，12月15日以網路座談直播方式，和關心智慧交通發展的網友互動，歡迎上網報名參加。（https://taise.org.tw）

本次論壇集結11位產官學專家學者，透過網路共同分享5G於交通科技應用、國際市場商機和趨勢以及垂直產業領域整合等熱門議題。

主辦單位台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使表示，因應疫情關係，論壇首次改為線上方式辦理，希望持續提供大眾針對綠色智慧交通的發展資訊，也期待透過網路讓更多民眾有機會對5G議題有所瞭解。

今年受疫情的影響，全世界都意識到加速5G應用發展的重要性，不論是在遠距醫療、物聯網、大數據、人工智慧和智慧城市等得推動，5G網路技術都扮演著重要的角色，有助於國家及產業各項工作更加人性化、便捷化的管理使用。

遠東集團徐旭東董事長表示，Covid-19的衝擊雖帶給人民許多的不便，但也使得很多企業和組織開始思考轉型的必要性，也讓大眾瞭解智慧科技的重要與未來的商機。國際間的5G技術發展愈來愈快，未來5年台灣政府也撥出相當的預算注入其成長動能。

遠傳電信在2020下半年度已經大範圍的應用5G技術，藉由遠傳在大數據、人工智慧、互聯網等5G技術上專業，可提供完整網路解決方案給企業用戶；遠創智慧已逐步開發5G的相關智慧交通應用，透過5G傳輸可解決遠端維運的困難，有效提升管理效率。