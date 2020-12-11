創業歸故里 雲林青創全國第一

由經濟部工業局配合行政院前瞻基礎建設計畫舉辦的第二屆「創業歸故里競賽」，12月9日公布決賽得獎團隊，雲林縣青創團隊-微醺農場，在全台139個新創團隊中拿下全國第一，雲林縣政府輔導打造回郷之路，造就冠軍！

縣府計畫處表示，本競賽與雲林縣政府共同合作協助開放媒合場域，廣邀新創團隊返鄉發展設立公司，把智慧科技帶回故鄉與在地資源結合發展多元創新應用服務解決在地議題或困難，期能藉由新創投入，促進地方創生發展。

計劃處指出，雲林縣場域團隊由水林鄉後湖社區團隊-「微醺農場」打破去年首屆競賽雲林縣團隊奪得3座季軍獎項及最佳場域實踐獎之佳績，在全國139個創業團隊中脫穎而出，榮獲冠軍，獲得300萬創業獎金，創下參加競賽以來雲林縣團隊最佳成績!

計畫處表示，微醺農場負責人黃衍勳是雲林返鄉青農，為提升農產品供需的穩定度，以小黃瓜為目標品項，透過兩年的時間建立小黃瓜離地式介質栽培的標準化作業程序及搭配開發離地介質栽培技術、自動化養液系統、環境控制系統、熱水淋洗消毒系統、溫室設施，先提高小黃瓜的品質及產量後，再結合在地小農及中大型通路商包含食品加工廠、餐廳蔬果物流商、早餐店、便當店等讓客戶持續有品質穩定的貨源可供應其下游廠商，其建立穩定的生產供應鏈後可按照客戶的需求量，定期定量供給不同規格的小黃瓜貨品補足拍賣市場採購之品質不穩定的問題。

黃衍勳說，藉由產地直送的方式，除了可減少中間過程消耗的人力和時間成本，也因為透過產地直送到末端客戶，可避免供需失衡並讓農民賺取最高利潤，提升小農的市場生存力及解決小農產能不足的問題。團隊也期許未來能達到當提到小黃瓜時就讓人聯想到微醺農場的境界。