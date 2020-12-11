2020 德國商品X聖誕市集溫馨登場 12/25-12/27到圓山花博園區花海廣場體驗德式聖誕市集氣氛

值此聖誕感恩與祝福的時刻，喜歡德國商品的朋友們可參訪將於12/25-12/27在圓山花海廣場舉辦之2020「德國商品X聖誕市集」German Christmas Market活動，一次滿足尋寶購物與享用美食的願望。讓大家不用出國也能體驗德式聖誕市集的氣氛，倘佯於聖誕樹與燈海環繞的溫馨環境。

由德國經濟辦事處主辦的2020德國商品X聖誕市集，現場提供最傳統德式美食，包括: 聖誕薑餅、史多倫、德國豬腳、德國香腸、德國啤酒…等，訪客可以捧著暖呼呼的熱紅酒，大啖歐式美食，也可購買精選德國商品。屆時呈現的商品有: 中華賓士的最新世代車款GLA、GLB與CLA;以前衛設計及一流工藝聞名的奧迪汽車精品; 德國百年家電大廠福維克最新智能與廚房家電，還有各式各樣進口德國用品、女性最愛保養品、德國黑森林咕咕鐘以及嬰幼兒安全防護。

現場除了市集之外，也同時舉辦多項活動與訪客同歡，例如與聖誕老公公有約、聖誕彩繪餅乾、聖誕公仔DIY、馴鹿魯道夫套圈圈、足球射門遊戲、飛鏢遊戲等，遊戲優勝者將可獲贈小禮，還有消費滿額好禮兌換。喜好德國產品的粉絲們可以在年終之際盡情採購與享用美食，邀請大家與家人、朋友歡聚美好的聖誕週末。欲了解活動詳細時段及了解最新商品及活動消息，可上此活動粉絲專頁。

(禁止酒駕˙飲酒過量，有害健康)