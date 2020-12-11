精彩呈現比利時在地生活美食 比利時瓦隆尼亞館於12/17-12/20台北國際食品展 尋求台灣代理商、經銷商或通路合作夥伴

比利時廠商雖受疫情影響而無法親自來台參加於12月17至20日舉行的台北國際食品展，比利時瓦隆尼亞外貿投資總署仍努力徵選10多家廠商產品來台展出，讓比利時成為今年歐洲國家唯一參展國，精彩呈現比利時在地生活美食，推廣比利時美食王國形象。

位於歐盟中心的比利時瓦隆尼亞(Wallonia)，自始就是一個農產富饒、生產美食及講究美食的地方。農產食品產業是瓦隆尼亞區政府積極發展的重點產業之一，年出口額約43億歐元、營業額達86億歐元。當地政府於2006年成立Wagralim農產品創新產業協會，打造永續經營的農產生態系統、導入產銷透明高效的管理方式、提升市場能見度與開拓國際市場。

今年在比利時瓦隆尼亞館內可品嚐香味四溢的Milcamps傳統鬆餅與下午茶絕配的Desobry綜合口味餅乾，可搭配薯條、牛排等美食的Fayza美味醬料，並可試飲Daily Sirupi天然有機樺樹液、選用超級食物釀造的Superfood原創有機啤酒及精選比利時釀造的Suggy艾爾啤酒、Scassenes和Belgica傳統啤酒。還有比利時經典巧克力，如Millesime bean to bar巧克力及每到情人節就在日本造成搶購熱潮的Pierre Ledent巧克力。另展示Castle Dairy食品工業用奶粉、Bellavie益生菌保健食品，及推廣享譽全球的食品評鑑機構Monde Selection所提供的服務。

此次展出許多精選知名品牌，期望尋求台灣代理商、經銷商或通路合作夥伴，邀請大家到南港展覽館1館J0729a的比利時國家館洽談及品嚐瓦隆尼亞的美食佳釀，索取資料或樣品，並開拓商機。(禁止酒駕˙飲酒過量，有害健康)