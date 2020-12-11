58度白金龍X精緻陶瓷工藝內外兼具 鼎力支瓷攜手金門酒廠推出三款造型紀念酒

走過一甲子的金門酒廠，歷年來推出眾多膾炙人口的產品，除了常態發行的金門高粱酒外，近年來更以積極開放的策略，吸引具有文創開發精神的廠商進行異業合作，陸續推出結合文創設計的酒品，讓市場行家爭相收藏。協助金酒開發設計的鼎力支瓷公司，今年也從幕後走到幕前，與金門酒廠合作包銷，推出三款獨樹一幟並受大眾歡迎的陶瓷紀念酒，為歲末年初的送禮季節增添不凡的選擇。

六六大順-金門高粱酒。

匠人精製 向英雄致敬 「六六大順-金門高粱酒」

「六六大順」金門高粱紀念酒，是以1949年10月金門古寧頭戰役中，有著「金門守護神」之稱的原66號戰車(M5A1)為模型，透過瓷器仿真燒製工藝精製而成。

鼎力支瓷在歷經一年多的設計開發與模具測試，以及將近一年的高溫燒製，耗費大量時間、心力及成本投入，是團隊十幾年來製作最艱辛的瓷器。

秉持著匠人的精神和決心，在僅有三成的成功率下，即便遭遇無數次的失敗仍然不改初衷，猶如當年國軍的英雄們一樣越挫越勇。因此以66號戰車數字為名，並以「六六大順」的祝福意涵，期望苦盡甘來，所有好運都放入此紀念酒之中。

金大筆進財-金門高粱酒。

財運亨通 財富滾滾來 「金大筆進財-金門高粱酒」

除了順心的祝福外，鼎力支瓷也推出寓意財運亨通的「金大筆進財-金門高粱紀念酒」，結合五行元素與財富意涵，藉以提升健康、事業、人緣、財富……等各方面的運勢。

「金」色筆尖象徵著高貴、光榮、輝煌；「木」製底座與葫蘆竹造型筆桿，寓意為富足福祿及節節高升之意；「水」為釀酒之本，取自花崗岩層泉湧的絕佳活水，釀出的金門高粱酒帶來純淨甘甜；「火」焰高溫達1300度，才能燒出去蕪存菁的絕品好瓷，去除壞事帶來好運；「土」源來自優質高嶺瓷土，賦予瓷器極致白潤與晶透，帶出潔白無瑕的高雅品味。

「金大筆」寓意閩南方言「真大筆」、「勁大筆」，酒器筆桿設計，整體瓶身以45.5公分的尺寸燒製，完全合乎魯班尺內所設定之寶庫及財位的黃金比例，瓶蓋部分再佐以琉璃及流蘇式中國結點綴其中，讓整體產品更顯高雅及品味，送禮自用兩相宜。

強棒出擊-金門高粱酒。

球棒造型 完美呈現 「強棒出擊-金門高粱酒」

緊接著祝福與財運之後，鼎力支瓷回歸到文化精神的表現，將國球「棒球」與國酒「高粱酒」的緊密結合，就在「強棒出擊」金門高粱紀念酒完美呈現。

棒球連結著台灣老中青三代，反映了台灣的團結精神；金門高粱酒串接著各世代的餐飲文化，展現台灣風土特色。獨特的球棒造型，搭配國旗神采飛揚之姿為設計理念，期許只要國家團結，就能「強棒出擊」，共建幸福美好家園。

金門高粱紀念酒 內裝58度白金龍

鼎力支瓷推出的三款金門高粱紀念酒，均採用最受歡迎的白金龍58度金門高粱酒為酒基，酒液清若泉水，晶亮剔透，散發著芬芳馥郁的高粱獨特香氣，入口甘甜勁爽，淨醇中帶有柔順細緻口感，清香甘冽，餘韻迷人，充份展現出最佳白酒獨特風味。藉由會緩慢呼吸的陶瓷裝瓶後，具備越陳越香的特性，更增添收藏的價值。

銷售通路：統一超商、全家便利商店、各菸酒專賣門市，或洽鼎力支瓷有限公司。洽詢專線：02-89217925-6

【禁止酒駕，酒後不開車，安全有保障】